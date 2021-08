Mašinovođe DB najavile novi štrajk od subote

BERLIN – Sindikat mašinovođa (GDL) u nemačkoj železnici (DB) najavio je štrajk od subote.

Od sutra u 17 časova do srede u 2.00 posle ponoći mašinovođe će obustaviti rad, najavio je šef GDL Klaus Veselski.

Štrajk će najpre pogoditi transportni saobraćaj, a potom će od ponedeljka u 2.00 štrajkovati i mašinovođe putničkih vozova.

„Ponovo smo imali obzira da je pred nama vikend kada mnogo ljudi putuje“, objasnio je Veselski.

On je najavio da to ubuduće više neće biti moguće.

Mašinovođe su već protekle nedelje privremeno obustavile rad i Veselski je tada najavio da će, ako poslodavac ne bude dao bolju ponudu, ponovo štrajkovati i to sve dok koncern ne bude uvažio zahteve zaposlenih.

DB je GDL-u ponudio povećanje plata u dva koraka – najpre 1,5 odsto od 1. januara 2022.i potom 1,7 odsto od 1. marta 2023.

GDL-u ta ponuda nije bila dovoljna i zahteva i ranije podizanje plata, kao i „korona bonus“ u visini od 600 evra.

DB je juče najavio da za sada neće dati novu ponudu, ali da je rukovodstvo spremno na kompromis i da želi da se on nađe za pregovaračkim stolom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.