Masterklas Roberta Volkota sutra u PKS

BEOGRAD – Jedan od najistaknutijih svetskih stručnjaka u oblasti inovacija i menadžmenta profesor inovacija dr Robert Volkot sutra će u Privrednoj komori Srbije prvi put u Srbiji održati Executive Masterclaš Winning the Future: Proximity, Innovation and the Future of All Busineš.

Masterklas je posvećen značaju primene digitalnih tehnologija u poslovanju i njihovom uticaju na industrije, kao i primeni koncepta blizine i šta to znači za poslovanje i kupce, najavila je PKS.

Volkot je predavač na prestižnim američkim poslovnim školama Ćicago Booth i Northwestern Kellogg i blisko sarađuje sa globalnim kompanijama poput ZF, Exelon, Castrol i Johnson Controls, a investitor je u preko 20 kompanija.

Osim toga, on je suosnivač u organizaciji The World Innovation Network (TWIN), koja predstavlja globalnu zajednicu 4.000 lidera u oblasti inovacija.

Voklot redovno piše za Forbs o uticaju novih tehnologija na biznis i društvo, a njegovi radovi su objavljivani i u časopisima Harvard Busineš Review, Wall Street Journal, Busineš Week, Financial Times i New York Times.

Događaj će biti organizovan uz podršku predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić i predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.