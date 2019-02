Matić: Za dalji rast IT sektora potrebno jačanje kadrova

BEOGRAD – Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je danas da visoke godišnje stope rasta IT izvoza i činjenica da je izvoz kompjuterskih usluga u 2018. godini premašio očekivanih milijardu evra, ukazuju na potencijal IT sektora kao jedne od najzdravijih grana srpske privrede.

Ona je navela da je prema podacima Narodne banke Srbije, izvoz kompjuterskih usluga u 2018. godini iznosio milijardu i 16 miliona evra, što čini povećanje od 34 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok pozitivan saldo iznosi 610 miliona evra, 32 odsto više u odnosu na 2017. godinu.

„Dvocifrene stope rasta izvoza, kao i prihoda i zaposlenosti značajno su iznad proseka, a prema profitabilnosti IT sektor se svrstava u četiri vodeće delatnosti. Ovi parametri potvrđuju da je IT šansa za brži ekonomski oporavak koju Srbija ne sme da propusti“, naglasila je Matić.

„Za dalji rast neophodni su IT kadrovi koji već sada nedostaju. Procenjuje se da je za dostizanje dve milijarde evra izvoza IT usluga, prema sadašnjem modelu rada, potrebno dodatnih 30.000 IT stručnjaka. Zato je obrazovanje IT kadrova od strateške važnosti“, poručila je državna sekretarka.

Matić je podsetila da su značajni pomaci načinjeni uvođenjem informatike kao obaveznog predmeta u osnovno obrazovanje, kao i povećanjem broja informatičkih odeljenja u srednjem, ističući da je obrazovanje IT kadrova jedna od ključnih mera u Strategiji razvoja IT industrije od 2017. do 2020. godine.

(Tanjug)