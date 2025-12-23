Mediji: Banke u Srbiji okreću leđa finansijskim transakcijama sa Rusijom

Rusija je sve više izolovana u međunarodnom bankarskom prometu, transakcije sa ruskim bankama su zbog mera Evropske unije protiv pranja novca i rata u Ukrajini drastično reducirane, a prema poslednjim informacijama iz platnog prometa sa Rusijom se povlače i finansijske institucije iz Srbije i Jermenije, piše nemački dnevnik Merkur.

Pozivajući se na podatke najveće kanadske banke RBC, koja deluje i u SAD i u Evropi, nemački dnevnik piše da srpske i jermenske banke zatvaraju već otvorene račune ruskih vlasnika, čak i ako oni imaju dozvolu boravka, dugoročnu radnu dozvolu ili dugo žive u tim zemljama.

Jermenske banke su već 2024. najavile da od kraja marta više neće primati kreditne kartice koje izdaje ruski platni sistem Mir.

To, kako piše minhenski dnevnik, i ne bi bio prvi put da međunarodne banke iz straha od potencijalnih indirektnih sankcija okreću leđa Rusiji.

Primer je, piše Merkur, kineska Hejlongđijang komercijalna banka koja je blokirala platni promet sa Rusijom posle sankcija Evropske unije protiv ruskih banaka.

Jedan od razloga je i što se bankama koje posluju sa Rusijom otežava pristup međunarodnom sistemu transfera novca SWIFT, koji je važna mreža za obavljanje finansijskih transakcija, a neke su ruske banke potpuno isključene iz tog sistema.

Međunarodna organizacija protiv pranja novca FATF (Financial Action Task Force), osnovana u okviru grupe sedam G7, još je 2023. godine suspendovala Rusiju iz svog članstva zbog napada na Ukrajinu i pozvala zemlje da preduzmu mere protiv eventualnih pravnih praznina koje bi mogle da uzdrmaju svetski finansijski sistem.

Evropska komisija je ovog meseca svrstala Rusiju na svoj spisak visokorizičnih zemalja, „čiji nacionalni sistemi suzbijanja pranja novca i finansiranja terorizma pokazuju strateške nedostatke“, piše Merkur.

Merkur piše da su mere preduzele i banke u Kazahstanu, Tadžikistanu i Omanu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com