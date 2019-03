Međunarodni sajam automobila i motocikala startuje 22. marta

BEOGRAD – Međunarodni salon automobila, najstariji i najreprezentativniji regionalni događaj u sektoru automobilske industrije, i Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme „Motopašion“ predstaviće se posetiocima na Beogradskom sajmu od 22. do 31. marta 2019. godine.

Pod motom „U retrovizoru“, na ovogodišnjem, 54. izdanju Salona automobila učešće je obezbedilo više od 400 direktnih i indirektnih izlagača iz tridesetak zemalja, a neće izostati nijedan od proizvođača, uvoznika, predstavnika ili distributera automobilskih brendova koji posluju na našem tržištu.

Pred posetiocima će se naći kompletna ponuda svih vidova drumskog saobraćaja, autombilske i prateće industrije, lakih dostavnih vozila i garažno-servisne opreme, ali i ponuda banaka, lizing kompanija i osiguravajućih društava.

Nije novost da se s najvećim nestrpljenjem i znatiželjom iščekuje najekskluzivniji deo ovog svetskog automobilskog hepeninga – premijere, s obzirom na činjenicu da se neposredno pred početak Beogradskog salona automobila završava Ženevski sajam, pa se prve svetske postpremijere očekuju upravo na Beogradskom sajmu.

Kolonu premijernih hiper ekskluzivaca ove godine predvodi megamodel Rols-Rojs „kulinan“, vodeći proizvođač superluksuznih automobila. Na listi premijera i noviteta koje su najavili ovdašnji uvoznici i distrubuteri su i Mercedes-Benc, BMW, Britiš motors, Honda, Tojota…

Trinaesto izdanje Međunarodnog sajma motocikala, kvadova, skutera i opreme „Motopašion“ će, pod sloganom „Vidimo puteve kojima još nismo prošli“, predstaviti najbogatiju ponudu motocikala svih relevantnih svetskih brendova.

Posetioce ovih sajmova, zaljubljenike u automobile i motocikle, od 22. do 31. marta na Beogradskom sajmu očekuje i izuzetno širok spektar dodatnih informativnih, edukativno-obrazovnih, zabavnih, takmičarskih i nagradnih sadržaja, među kojima su izbori „automobila godine“ u različitim kategorijama, „izbori za mis s“…

Jedan dan tokom manifestacije je i „Family day“, s cenom ulaznica dodatno prilagođen čitavim porodicama sa decom.

Radno vreme sajmova biće od 10 do 20 časova, a poslednjeg dana od 10 do 19 časova.

Pojedinačna ulaznica koštaće 400 dinara, grupna 300, grupna za učenike i studente 200, a ulaznica za „Family Day“ (za roditelje sa decom do 16 godina) 800 dinara. Parking u krugu sajma plaća se 150 dinara po satu, saopštio je Beogradski sajam.

