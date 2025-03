Međunarodni salon automobila otvoren na Beogradskom sajmu

Međunarodni salon automobila i Međunarodni sajam motocikala, kvadova, skutera i opreme Motopešn (Motopassion) otvoreni su danas na Beogradskom sajmu, a predstavlja se oko 330 izlagača.

Sajmove je otvorio Andrija Kostić, vozac formule 4, a trajaće do 26. marta.

Na 56. Međunarodnom salonu automobila, pod sloganom „Vožnja koja se ne propušta“, 105 automobilskih brendova predstavlja 180 noviteta, a na 17. Motopešnu 74 izlagača predstavlja 42 moto brenda.

Radno vreme sajmova od 20. do 25. marta je od 10 do 20 časova, a 26. marta od 10 do 19 časova.

Cena pojedinačne ulaznice je 700 dinara, grupne 500, a za organizovane posete studenata i đaka 400 dinara, dok porodična karta košta 1.400 dinara. Cena parkinga u krugu sajma je 200 dinara po satu.

(Beta)

