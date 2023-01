Memić: Počela podela vaučera, mogu i građani iznad 65. koji nisu penzioneri

NOVI PAZAR – Ministar turizma i omladine Husein Memić potvrdio je da je danas na šalterima pošta počela podela 100.000 turističkih vaučera pojedinačne vrednosti 5.000 dinara.

„Interesovanje za vaučere je zaista veliko i koristim priliku da pozovem sve zaniteresovane da se prijave. S obzirom na potražnju, siguran sam da će vaučeri biti podeljeni u rekordnom roku. Prijavljeno je oko 3.000 ugostitelja koji nude smeštaj, pa i njih pozivam da ih se što više prijavi“, rekao je Memić za Tanjug.

Naveo je da će vaučeri moći da se iskoriste do 28. novembra i najavio jednu novinu u ovoj vrsti pomoći države nastarijim građanima.

„Uslovi za prijavljjivanje za vaučere su isti kao i prošle godine, ali je novina to što ove godine i stariji od 65 godina koji nisu penzioneri mogu da učestvuju u dodeli vaučera. Hteli smo na taj način da proširimo mogućnost da i oni koji nisu korisnici panzije mogu da učestvuju u podeli vaučera“, rekao je Memić.

Osim građana koji nemaju ostvareno pravo na penziju, za vaučere će moći da se prijave penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni sa primanjima koja ne prelaze 70.000 dinara mesečno, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva i studenti.

Memić je rekao da će vlada u toku godine odlučiti da li će povećati broj vaučera, kao što je to bio slučaj 2022. kada je izdato ukupno 350.000 vaučera.

On je naglasio da je podela vaučera veliki stimulans razvoju domaćeg turizma i dodao kako je prošla turistička godina nadmašila rekordnu 2019. po deviznom prilivu, broju noćenja i broju domaćih i stranih turista.

„Tako da vlada nastavlja sa podelom vaučera, jer je ona donela višestruke koristi domaćem turizmu. Zahvaljujući tome, otkrili smo neke nove turističke destinacije u Srbiji, a ljudi koji su radili u sivoj zoni prelaze u legalne tokove“, objasnio je ministar Memić.

Naveo je da je prošle godine od stranih turista najviše bilo Rusa, zatim Turaka, građana BiH i Nemačke.

„Zahvljajujući vaučerima, Sokobanja je izrasla u novu turističku destinaciju, a najviše je turista dolazilo u Beograd, Sokobanju, Kopaonik, Zlatibor. Zapravo, dolazi se u sve krajeve Srbije“, rekao je Memić.

Ministar je dodao da je tokom tri dana za doček Nove godine popunjenost turističkih kapaciteta u Srbiji bila oko 95 odsto.

„Beograd je bio na 95 odsto, Zlatibor je imao 50.000 gostiju, svi smeštajni kapaciteti su bili popunjeni. Kopaonik je bio na 80 odsto, jer je bilo značajnijeg broja otkazivanja, zato što su ljudi mislili da će pasti sneg. Ali poredeći 2022. sa onom prepademijskom 2019. bilo je više turista“, naglasio je Memić.

Ministar je istakao da su budžetom planirana 822 miliona dinara za turističku infrstarukturu, što je 20 odsto više nego prošle godine.

„Imamo dva kapitalna projekta. Jedan koji ćemo zasigurno moći da završimo je akva i spa centar na Paliću i pre nekoliko dana smo potpisali ugovor na 480 miliona dinara za taj projekata. To će biti najveći akva i spa centar od Beograda do Segedina i to je najveće ulaganje u turističku infrastrukturu Vojvodine u poslednjih 30 godina“, rekao je Memić.

Dodao je da se drugi projekat, vredan 224 miliona dinara, odnosi na izgradnju marine na Srebrnom jezeru kod Velikog Gradišta.

„Kada smo govorili o izgradnji marine, jedan investitor se javio sa željom da izgradi hotel preko puta marine. Zapravo, to i jeste naša želja, da ulažemo tamo gde vidimo da postoji potencijal i siguran sam da će ovi projekti u značajnoj meri podstaći privatne investitore“, ocenio je Memić.

(Tanjug)

