Memić: U 2022. broj evidentiranih gazdinstava koja se bave seoskim turizmom povećan za 40 odsto

U Srbiji je u 2022. broj evidentiranih gazdinstava koja se bave seoskim turizmom povećan 40 odsto i trenutno je u sistemu E-turista registrovano više od 700 objekata ovog tipa, ali verovatno još toliko njih posluje u sivoj zoni, izjavio je danas ministar turizma i omladine Husein Memić.

„Jedan od razloga za pojačanu prijavu u sistem E-turista je učešće u sistemu vaučera, budući da je u seoskim gazdinstvima prošle godine iskorišćeno više od 10.000 vaučera. Istovremeno, imajući u vidu ekspanziju ruralnog turizma širom Srbije, pogotovo od početka pandemije, sigurno je najmanje još 700 seoskih gazdinstava koja posluju u sivoj zoni“, kazao je Memić u intervjuu agenciji Beta.

Istakao je da Ministarstvo turizma u narednom periodu planira da se aktivno bavi ovim problemom, „jer fizička lica koja izdaju privatni smeštaj nelegalno predstavljaju nelojalnu konkurenciju svim ugostiteljima koji posluju po zakonu“.

Ukazao je da je, nakon uspostavljanja Centralnog informacionog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, tzv. E-turiste, u drugoj polovini 2020. prvi put dobijena realna slika broja i noćenja gostiju i to na svakoj destinaciji.

„Međutim, još uvek postoji veliki broj vlasnika privatnog smeštaja koji ne plaćaju porez i posluju na crno, tako da je broj smešajnih kapaciteta i gostiju na destinacijama i dalje veći nego što pokazuje statistika“, kazao je on.

Memić je potvrdio da je ove godine zabeleženo dosad najveće interesovanje građana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji, pa je samo tokom prvog dana prijave građana podeljeno više od polovine vaučera, od ponuđenih 100.000.

„Odluka o dodeli dodatnih vaučera zavisi od makroekonomske situacije i mogućnosti u budžetu. U svakom slučaju, vrlo rado bismo prihvatiti odluku o dodeli novih vaučera jer su višestruko doprineli razvoju domaćeg turizma prethodnih godina, počev od razvoja novih destinacija, produžetka sezone i izlaska velikog broja ugostitelja iz sive zone“, rekao je Memić.

Ministar turizma je naveo da je u prošloj godini evidentirano 3,8 miliona dolazaka i 12 miliona noćenja gostiju.

„To je, bez sumnje, do sada najbolja godina za turizam Srbije po ostvarenom turističkom prometu, sa oko 20 odsto većim brojem noćenja od rekordne 2019. godine, i to u okolnostima kada smo se takvom rezultatu najmanje nadali“, kazao je on.

Podsetio je da je i globalno posmatrano, Srbija prošle godine jedna od vodećih destinacija u pogledu brzine povratka turističkog prometa na period pre pandemije i ostvarene zarade od stranih gostiju.

„Devizni priliv od turizma u prvih 10 meseci prošle godine je dve milijarde evra, čime je već daleko premašena rekordna 2021. godina u kojoj je zarada po ovom osnovu u Srbiji iznosila 1,6 milijardi evra“, kazao je Memić.

On očekuje nastavak rasta turističkog prometa i u ovoj godini i još jednu uspešnu godinu u turizmu, „osim ukoliko ne dođe do nekog dodatnog pogoršanja situacije u svetu“.

Kako je naveo, za prvo tromesečje ove godine najava popunjenosti smeštajnih kapaciteta u hotelima u najvećim gradskim i planinskim centrima, bolja je nego prethodnih godina kada su januar i februar bili najslabiji meseci po turističkom prometu.

„Ove godine očekujemo realizaciju najvažnijeg kapitalnog projekta izgradnje akva parka sa spa centrom na Paliću koji bi trebalo da bude završen do početka letnje sezone“, kazao je Memić.

Ocenio je da će ovaj sadržaj ključno doprineti da Palić konačno dobije mesto na turističkoj mapi Srbije koje zaslužuje.

„Čak i kolege koje su dugo u turizmu ne mogu da poveruju da je Palić trenutno u rangu Vrnjačke banje ili Kopaonika po broju stranih posetilaca, ali da ostvaruje značajno manji ukupan promet zbog kraćeg boravka gostiju na destinaciji“, rekao je Memić.

Istakao je i da je drugi najvažniji kapitalni projekat u oblasti nautičkog turizma izgradnja marine na Srebrnom jezeru za koju je u budžetu ove godine izdvojeno 224 miliona dinara.

„Čim smo najavili ovaj projekat, predsedniku opštine Veliko Gradište se javio investitor koji je uputio pismo o namerama za gradnju luksuznog hotela, sa bazenom na krovu, na parceli preko puta lokacije predviđene za marinu“, rekao je ministar turizma.

Istakao je da je ovo najbolja ilustracija koja potvrđuje da privatne investicije uvek prate državne.

„Pored toga, inicijalna budžetska ulaganja u ovoj godini za projekte razvoja turističke infrastrukture su 822 miliona dinara, što je za 20 odsto više u odnosu na 2022. godinu. Sredstva će biti namenjena svim lokalnim samoupravama i turističkim rganiizacijama koje budu aplicirale sa najboljim projektima na konkursu koji će biti raspisan do kraja januara“, rekao je Memić u intervjuu agenciji Beta.

(Beta)

