Memorandum za bolju i jaču privrednu saradnju sa Kinom

BEOGRAD – Memorandum o razumevanju između Privredne komore Srbije (PKS) i Svekineske federacije za industriju i trgovinu (ACFIC) koji je potpisan danas doprineće jačanju čeličnog prijateljstva dve države i učvrstiti osećaj da su Srbija i Kina jedna porodica, rečeno je posle potpisivanja.

Predsednik PKS Marko Čadež rekao je da ne postoji mestu u Evropi gde su kineske investicije bolje i poželjnije, a o tome svedoče investicije kineskih kompanija u Smederevo, Bor i Zrenjanin.

„Želimo da se ovde kineske kompanije osećaju kao kod svoje kuće, a mi možemo mnogo od vas da naučimo“, rekao je on i izrazio očekivanje da će predstavnik PKS u Kini dobiti podršku u radu od ACFIC, „jer samo svakodnevni kontakt doprinosi saradnji“.

Čadež je rekao i da očekuje da će veliki poslovni forum privrednika dve države u Pekingu biti održan krajem jeseni ili početkom zime ove godine.

Potpredsednik ACFIC Sje Đinžong ocenio je da su potpisanjem memoranduma dve strane koje su do sada bile prijatelji postale „jedna porodica“ i izrazio očekivanje da će to dovesti do ulaganja više napora na jačanju saradnje među privrednicima.

„Predsednik Srbije je rekao da Kinu i Srbiju vezuje čelično prijateljstvo, nadam se da ćemo dobro sarađivati i dati zajednički doprinos ekonomskom razvoju Srbije – pa da čelični odnosi budu još čeličniji“, rekao je on i dodao da je potpisavanje početak stvaranja jedne porodice a da treba uložiti napore da porodica napreduje.

Đinžong je rekao da postoje mogućnosti za spajanje preduzeća i pozvao na što česce sastanke kako bi odnosi među kompanijama jačali a podsetio je na kinesku poslovicu „da rođaci što se češće viđaju postaju sve bliži“.

Svekineska federacija okuplja privredne komore Kine i čine je kineski industrijalci i biznismeni, kompanije i pojedinci u privatnom sektoru.

ACFIC ima registrovanih 4,5 miliona članova i više od 3,4 hiljade lokalnih kancelarija u provincijama i opštinama.

Delegaciji ACFIC posle potpisivanja memoranduma PKS je predstavila privredne potencijale Srbije.

(Tanjug)