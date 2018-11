Menja se ‘Južni tok’ zbog gradnje ‘Turskog toka’

BEOGRAD – Srbija se uveliko priprema za izgradnju Turskog toka kroz našu zemlju i u skupštinsku proceduru je upućen Predlog izmena i dopuna zakona o eksproprijaciji i pribavljanju dokumentacije za izgradnju sistema za transport prirodnog gasa „Južni tok“.

Menja se naziv „sistem za transport prirodnog gasa Južni tok“ sa nazivom „magistralni gasovod granica Bugarske – granica Mađarske“.

Cilj izmena i dopuna je da se ubrza postupak eksproprijacije i izdavanja dozvola potrebnih za sprovođenje tog projekta, kojim će naša zemlja dobijati ruski gas.

Takođe, u zakonu se menja naziv „South stream društvo sa ograničenom odgovornošću“ sa „Gastrans društvo sa ograničenom odgovornošću“.

Predviđen je hitan postupak eksproprijacije koji se vodi u skladu sa tim zakonom, a to znači da se predlog za eksproprijaciju dostavlja na izjašnjenje protivniku predlagača, koji je dužan da se izjasni u roku od pet dana od dana prijema predloga.

Stari zakon je usvojen u cilju sprovođenja Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Rusije u oblasti naftne i gasne privrede.

Podsećanja radi, projekat Južni tok je obustavljen 2014. godine zbog EU, ali su prethodno sprovedene određene radnje u smislu sticanja odgovarajućih prava na delu zemljišta potrebnom radi sprovođenja projekta.

Kako je navedeno u zakonu, korisnik eksproprijacije iz projekta Južni tok namerava da izgradi magistralni gasovod od Bugarske do granice Mađarske, koji će imati izuzetan značaj za našu zemlju.

Gasovod će se graditi kao interkonektor pošto je njegov cilj povezivanje tog gasovoda sa sistemima u Bugarskoj i Mađarskoj.

Do sada je sprovedena eksproprijacija na delu trase kojom će prolaziti novi gasovod.

U parlamentu je ranije usvojena Strategija razvoja energetike Srbije do 2025. sa projekcijama do 2030. godine, a u Vladi Srbije Uredba o utvrđivanju Programa strategije razvoja energetike Srbije do 2025. sa projekcijama za period od 2017. do 2023. godine.

Tačkom 5.6 strategije utvrđeno je da su strateški ciljevi

obezbeđenje sigurnog snabdevanja domaćeg tržišta prirodnim gasom,

uspostavljanje domaćeg i regionalnog tržišta prirodnog gasa i

diversifikacija izvora i pravaca snabdevanja prirodnim gasom i to putem

učešća u međunarodnim projektima transporta prirodnog gasa i regionalnog povezivanja.

Kao prioritetne aktivnosti navedene su i novi pravac snabdevanja prirodnog gasa i uspostavljanje najmanje dve regionalne interkonekcije do 2020. godine i kao primarni zahtev se navodi obezbeđenje gasovodne infrastrukture u celoj zemlji i obezbeđenje interkonekcije sa susednim državama – Republikom Bugarskom, Rumunijom…

Izgradnjom Magistralnog gasovoda od granice Bugarske do granice Mađarske kroz Srbiju bezbedio bi se novi pravac snabdevanja prirodnog gasa.

Kako je navedeno, primena ranije donetih odluka za projekat Južni tok na novi projekat propisana je kako bi se izbeglo nepotrebno dodatno angažovanje radi sprovođenja eksproprijacije u korist istog subjekta i radi izgradnje objekta iste namene i radi ispunjenja obaveza iz istog sporazuma.

Inace, za eksproprijaciju zemljista u 2019. godini u predlogu budžeta su predviđene 19,4 milijarde dinara preko Ministarstva finansija.

Prema predlogu budžeta, u 2019. će se izdati garancije Republike Srbije do iznosa od 62,6 milijardi dinara od čega će biti 8,3 milijarde (70 miliona evra) za projekat izgradnje novog gasovoda.

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je izjavio jutros da je zajednička srpsko-ruska kompanija Gastrans pokrenula proceduru za izgradnju Turskog toka kroz Srbiju i da Energetska zajednica ima rok od 60 dana da se o tome izjasni.

Rekao je da je od Agencije za energetiku Srbije već zatražena dozvola za izgradnju Turskog toka kroz Srbiju i da je sada taj projekat pred Energetskom zajednicom.

Bajatović kaže da je plan da Turski tok kroz Srbiju bude završen 2020. godine.

(Tanjug)