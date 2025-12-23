Menjačko tržište u Srbiji uravnoteženo nakon preduzetih mera

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da, nakon mera i aktivnosti koje je NBS sprovela u cilju očuvanja stabilnosti menjačkog tržišta, tražnja za stranom valutom i ukupna situacija na menjačkom tržištu ulaze u fazu potpune normalizacije.

Istaknuto je da je NBS u prethodnom periodu reagovala proaktivno i odgovorno i preduzimanjem mera iz svoje nadležnosti obezbedila da kanali snabdevanja ovlašćenih menjača efektivnim stranim novcem funkcionišu nesmetano i u uslovima povećane tražnje.

Pored toga, posebno značajna bila je i mera ukidanja mogućnosti naplate provizije prilikom prodaje evra građanima, čime je eliminisan prostor za pojavu i primenu kurseva na pojedinačnim menjačkim mestima koji nisu bili zasnovani na realnim tržišnim kretanjim, navedeno je u saopštenju.

Kako je naglašeno, zahvaljujući tim merama, od 10. decembra došlo je do postepenog opadanja tražnje, te su u poslednjih nekoliko dana ovlašćeni menjači ostvarili neto otkup efektive, odnosno otkup koji je bio veći od prodaje.

Takođe, iz dana u dan je opadao prosečni prodajni kurs koji su menjači primenjivali u transakcijama prodaje efektive građanima.

Iz NBS su ukazali na odgovorno i profesionalno ponašanje poslovnih banaka i ovlašćenih menjača, koji su postupali u skladu sa instrukcijama centralne banke, propisima i interesima stabilnosti tržišta i građana.

Smatraju da je zajedničko delovanje regulatora i tržišnih učesnika doprinelo smirivanju situacije i očuvanju uravnoteženosti menjačkog tržišta.

(Beta)

