Mere Ministarstva poljoprivrede za malinare: Jasno deklarisanje porekla i zaštita domaćeg tržišta

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić je danas u Arilju, gde se sastao s predstavnicima Udruženja "Vilamet" i proizvođačima maline iz Arilja, istakao da država razume koliko veliki značaj malinarstvo ima za izvoz, prihode poljoprivrednih gazdinstava i za razvoj sela u Srbiji.

Najavio je da će se poljoprivrednicima izaći u susret konkretnim merama: „uspostavićemo jasan sistem deklarisanja porekla, tako da će domaća malina biti nedvosmisleno označena kao proizvod iz Srbije i jasno razdvojena od eventualne uvozne robe“, prenelo je Ministarstvo.

„Srbija je prepoznatljiva u svetu po kvalitetu svoje maline i taj ugled mora biti zaštićen“, rekao je ministar .

Ukazao je da država neće dozvoliti prekomeran uvoz, posebno ne u periodu kada je u Srbiji u toku berba malina jer će država voditi računa o stabilnosti tržišta i zaštiti domaće proizvodnje kada proizvođači ulaze u najosetljiviju fazu proizvodnje.

Ministar je najavio da će u prvom delu ove godine proizvođači dobiti 18.000 dinara po hektaru, a isplata se očekuje do kraja marta.

„U drugom delu godine je predviđeno dodatno uvećanje subvencija po hektaru za proizvođače voća, čime želimo da dodatno osnažimo ovaj sektor“, rekao je ministar.

Objasnio je da su te mere u potpunosti usklađene s Kalendarom javnih poziva koji je Ministarstvo ove godine prvi put objavilo, u cilju obezbeđivanja predvidljivosti i sigurnosti za domaće poljoprivrednike.

Rekao je i da će biti obezbeđena sredstva za nabavku opreme za navodnjavanje, a ove godine biće ponovo uvedena mera podrške za iskop bunara za navodnjavanje, koja nije bila na snazi od 2022. godine.

Glamočić je podsetio da će već od naredne nedelje poljoprivrednicima biti dostupni subvencionisani krediti.

Rekao je da će kamatna stopa za mlade poljoprivrednike, žene u poljoprivredi i proizvođače sa prebivalištem na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi iznositi jedan odsto, dok će za nabavku mineralnih đubriva kamata biti nula procenata.

Za sve ostale korisnike maksimalna kamatna stopa iznosiće tri odsto.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com