Mesarović: Snabdevanje strujom se stabilizuje, trenutno bez struje 13.603 domaćinstva

Ministarka privrede Srbije Adrijana Mesarović izjavila je da je snabdevanje električnom energijom u zemlji stabilno i da trenutno 0,35 odsto potrošača u zemlji nema struju, osnosno 13.603 domaćinstva, navodeći da će je dobiti do kraja dana ili eventualno sutra.

„Situacija se stabilizovala, brojke su u prethodnim danima bile daleko veće. Ukoliko ne bude određenih iznenađenja po pitanju vremenskih prilika, mi očekujemo da će do kraja današnjeg, eventualno sutrašnjeg dana, i preostali potrošači biti uredno snabdeveni električnom energijom“, kazala je ona na sednici Štaba za venredne situacije.

Mesarović je navela da pre svega misli na građene Priboja, ali i građane u Ivanjici, Kraljevu i Lučanima, gde ima više od 1.000 potrošača koji nemaju struju, ističući da su ekipe na terenu i da rade na otklanjanju kvarova.

Ona je kazala da je na terenu trenutno više od 1.000 montera i više od 100 ljudi koji seku stabla, čiji je pad na delove distributivne mreže ugrozio prenos električne energije.

„Sto odsto kvarova na dalekovodima nastalo je isključivo zbog pada stabala. Nije bilo drugih kvarova na elektro-energetskoj mreži osim pada stabala, koje je prekinulo napajanje i osim požara na trafo stanici na Banovom Brdu u Beogradu“, rekla je ministarka.

Mesarović je kazala da su vremenske prilike uslovile da stabla padnu na distributivnu mrežu i oštete dalekovode, pa su neki dalekovodi danima sanirani, kako je istakla, u nemogućim vremenskim prilikama.

Prema njenim rečima, najpre je trebalo obezbediti mehanizaciju kojim stabla mogu da se uklone i priđe havarisanoj mreži u brdskim područjima gde je često moralo da radi i po nekoliko ekipa na otklanjanju kvara.

„Poslednji dalekovod na kome je najduže otklanjan kvar je dalekovod u Ivanjici, gde je više od 24 časa rađeno na saniranju“, rekla je ministarka.

Mesarović je navela da se puno kompanija, podizvođača EDS-a i EMS-a, kao i Srbijašuma i drugih javnih preduzeća, uključilo da pomogne sa mehanizacijom, jer su bile neophodne specijalne dizalice za prevoz agregata velike snage, kao i mašina za krčenje brdskih područja.

Dodala je da je nabavka agregata pomogla da se obezbedi uredno vodosnabdevanje, grejanje, snabdevanje strujom svih zdravstvenih ustanova.

Podsetila je da su najugroženiji na početku vremenskih nepogoda bili Mačvanski i Kolubarski okrug, da bi nakon toga kriza bila najveća u Zlatiborskom i Moravičkom okrugu.

Ona je istakla da je država u ovoj situaciji postupila „organizovano, spremno, u najkraćem mogućem roku obezbedila je da sistem snabdevanja električnom energijom bude uredan“.

„Postupili smo i reagovali daleko brže i efikasnije u osnosu na najrazvijenije zemlje Evrope i sveta“, kazala je Mesarović.

Ona je zahvalila Sektoru za vanredne situacije MUP-a, pripadnicima Vojske Srbije, prezećima Srbijašum i Srbijavode, EMS-u, EDS-u i Žandarmeriji, koji su, kako je nvela, rizikovali život kako bi obezbedili snabdevanje električnom energijom.

„Bitan nam je svaki građanin i potrošač i mi ćemo dati sve od sebe da i poslednje domaćinstvo koje nema struju dobije uredno napajanje“, rekla je Mesarović.

(Beta)

