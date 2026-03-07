Mesarović: Srbija do 2035. ulaže u izgradnju dva industrijska parka i četiri industrijske zone

Ministarka privrede Srbije Andrijana Mesarović najavila je danas da će Srbija, kako bi privukla nove investitore i stvorila konkurentnije poslovno okruženje, uložiti u gradnju dva industrijska parka i četiri industrijske zone do 2035. godine, čija je ukupna vrednost 314,3 miliona evra.

„Opremanje industrijskih zona i parkova smo predvideli i u Beogradu, Ćupriji, Leskovcu, Vranju, Inđiji i Kosjeriću, ukupne površine 17 miliona metara kvadratnih na kojim će biti moguće izgraditi 5,5 miliona metara kvadratnih proizvodnih pogona. Očekuje se da će to srpsku privredu održati jakom i stabilnom i otpornom na izazove“, kazala je ona na predstavljanju Strategija Srbija 2030. u Palati Srbija.

Mesarović je navela da će industrijski park „Mihailo Pupin“ u Beograd, koji će se prostirati na površini od 320 hektara, biti napravljen po modelu najrazvijenijih parkova u Kini.

Kako je predočila na prezentaciji o ulaganju u industriju Srbije do 2035. godine, u izgradnju ovog industrijskog parka, koji treba da bude završen 2029. godine, biće uloženo 163 miliona evra.

Ministarka privrede je kazala da će u industrijski park u Inđiji, koji će se prostirati na 740 hektara, u potpunosti biti okrenut ka novim tehnologijama, i u okviru kog će poslovati kompanija Mint, a u njegovu izgradnju biće uloženo 86 miliona evra.

Na prezentaciji je predočeno i da će se industrijska zona u Ćupriji prostirati na 550 hektara, a trebalo bi da bude završena do 2030. godine, uz ulaganje od 35 miliona evra.

I industrijska zona u Leskovcu, na 52 hektara, uz ulaganje od 11,2 miliona evra, trebalo bi da bude završena do 2030. godine.

Industrijska zona u Vranju, u koju će biti investirano 4,3 miliona evra, na površini od 42 hektara, planirano je da bude završena do 2029. dok bi industrijska zona u Kosjeriću, na površini od četiri hektara, čija je izgradnja vredna 4,2 miliona evra, trebalo da bude završena do 2033. godine.

Planirana je i agro-industrijski centar u Čajetini, sa ulaganjem od 10 miliona evra, čija bi gradnja bila završena do 2033. godine.

(Beta)

