Mickoski: Građani da ne brinu, intervenisaćemo ako bude dramatičnog skoka cena goriva

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je najavio da će njegova vlada odmah intervenisati ukoliko dođe do "dramatičnog skoka cena nafte i naftnih derivata" i istakao da ima nekoliko opcija.

„Nafte i naftnih derivata ima dovoljno. Građani ne treba da brinu. Ukoliko dođe do dramatičnog skoka cena Vlada će odmah intervenisati, već u utorak na redovnoj sednici. Imamo nekoliko opcija na raspolaganju: da li ćemo smanjiti akcizu ili ćemo smanjiti PDV, tako da ćemo apsolutno stati u odbranu onoga što je naš interes, a to je standard građana“, rekao je Mickoski.

Istakao je da je održan sastanak sa velikim distributerima nafte i naftnih derivata i da je “zajednički zaključak bio da nafte i naftnih derivata apsolutno ima dovoljno”.

“Građani treba da budu mirni, ovde je cena dramatično niža nego u komšiluku. Ako je litar u Srbiji 120 denara, ovde je 70, isto je i ako uporedimo sa Kosovom, Albanijom”, rekao je Mickoski.

Potvrdio je da ima informacija da na pojedinim pumpama ne toče gorivo građanima posle 22.00 da bi sačuvali jeftinije kupljene zalihe i naredne sedmice prodavali skuplje, ali je istakao da je Državni tržišni inspektorat na terenu i to proverava.

“Svako devijantno ponašanje biće sankcionisano po zakonu”, rekao je Mickoski, prenela je Press-služba Vlade Severne Makedonije.

(Beta)

