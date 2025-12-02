Mićović: Moramo pokrenuti Rafineriju, tu nema izbora

Generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović ocenio je danas da Srbija samo uvozom naftnih derivata i oslanjanjem na postojeće zalihe dugoročno ne može obezbediti snabdevanje tržišta.

On je gostujući na Televiziji Nova S naveo da Srbija mora da preduzme sve kako bi Rafinerija u Pančevu, u vlasništvu Naftne indsutrije Srbije (NIS), počela ponovo da radi i da tu „nema izbora“.

„Ne možemo računati da se (za uvoz, snabdevanje) oslanjamo na Dunav, železnicu, i da očekujemo da država to neće osetiti – to je nemoguće. Povećan uvoz može da produži život zalihama, što i sada činimo. Uvoz je skočio sa nekih (oko) 35.000 tona na 100.000 tona dizela mesečno, što znači da još imamo prostora“, naveo je Mićović.

On je dodao i da će do kraja januara sigurno imati goriva za snabdevanje svih, ali da je oslanjanje na uvoz sada domaće tržište učinilo manje otpornim na potencijalne spoljne šokove, kakav su bile požar u MOL-ovoj rafineriji u Mađarsoj ili bugarska zabrana izvoza derivata, ponovo zbog tamošnjih američkih sankcija.

Takođe je ocenio da je srpsko preuzimanje NIS-a, ako ruski vlasnici to ne urade svojevoljno kroz prodaju ili ustupanje, i dalje najbolja opcija za rešavanje problema u domaćoj energetici.

„NIS nije u mogućnosti da snabdeva tržišta, a činio je 80 odsto maloprodaje, što je dovoljan razlog da država reaguje. U Nemačkoj su odmah 2022. godine, po izbijanju rata u Ukrajini, preuzeli upravljanje ruskim rafinerijama. Ali, oni su to uradili u dogovoru sa Rosnjeftom, njima su te rafinerije ustupljene i njih sada vodi nemačka agencija za energetiku“, kazao je Mićović.

Upitan koliko dugo su trajale nemačke pripreme za preuzimanje kompleksnih petrohemijskih sistema, on je rekao da je to trajalo meseca dana, a da je Srbija, ako namerava da uradi nešto slično, „do sad trebalo da je poodmakla sa pripremama (za preuzimanje)… strateška pitanje se ne rešavaju od danas do sutra“, ukazao je Mićović.

Iako će goriva biti dovoljno barem kratkoročno, Mićović je naveo i da je NIS, sa 327 benzinske pumpe od ukupno oko 1.500 u Srbiji, imao najbolju teritorijalnu raspoređenost tih stanica.

„Građani za maloprodaju (pumpe) mogu da se rasporede, putuju malo duže, ali to može biti problem za sektor transporta“, rekao je sagovornik Nove S.

(Beta)

