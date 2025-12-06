Mićović: Srbija u prvih osam meseci uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini

Srbija je u prvih osam meseci ove godine uvezla više benzina nego u celoj 2023. i 2024. godini, uvezena je i velika količina dizela, a prostora za povećanje uvoza derivata još ima, kazao je danas generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije Tomislav Mićović.

On je gostujući na RTS-u naveo da su sve nafne kompanije od januara počele da povećavaju uvoz, odnosno da se oslanjaju na snabdevanje iz pančevačke Rafinerije, a da je logistika veći problem od obezbeđivanje dovoljne količine derivata.

„Još ima prostora za povećanje (uvoza), ne kao na početku, ali svakako da ima još prostora za povećanje… Neophodno je da u čitavom tom lancu snabdevanju ima dovoljno robe tamo gde se pojave da kupe, da ima dovoljno transportnih sredstava da se one dovezu do Srbije. Najmanji problem su maloprodajni objekti u zemlji. Njih ima dovoljno da cela ta količina potrebna tržištu može da se distribuira“, kazao je Mićović

Na pitanje šta je neophodno da se dodatno povećaju isporuke, Mićović kaže da je to teško reći.

Problem koji će da nastane kada se sledeće nedelje na pumpama Naftne indsutrije Srbije (NIS) obustavi platni promet jeste što se na količinu derivata koja će biti stavljena na tržište preko NIS-ovih pumpi računa u ukupnom bilansu snabdevenosti.

„Najmanje bi nam u ovom trenutku trebalo da neki derivati nafte budu zarobljeni u NIS-ovim skladištima i da ne mogu zbog platnog prometa da budu stavljeni na tržište. U tom smislu bi onda trebalo i dodatno to snabdeti iz uvoza. Ja se iskreno nadam da će biti pronađen način da prosto ne ostanu zarobljeni ti derivati i već se radi na tome, da se oni svakako isporuče na tržište bez obzira na sve druge okolnosti“, dodao je Mićović.

Na pitanje da li je to momenat kada bi benzin i dizel iz obaveznih rezervi mogli da se stave na tržište, Mićović je kazao da „do sada nemamo iskustvo stavljanja dizela i benzina iz obaveznih rezervi na tržište“.

„Od kada su formirane obavezne rezerve, do sada nijednom nije došlo do puštanja obaveznih rezervi. I ovo će biti pravi test za sve kako će taj lanac funkcionisati u snabdevanju. Ali, momenat kada bi trebalo iz obaveznih rezervi da se stavi roba na tržište, je momenat kada NIS bude iscrpeo sve svoje zalihe, jer oni još uvek imaju zalihe koje stavljaju na tržište. U momentu kada više to ne budu mogli, teško je očekivati da to može opet dodatno uvozom“, kaže Mićović.

Govoreći o tome kakav je plan drugih kompanija u slučaju da dođe do tog scenarija, Mićović kaže da „nema unapred nekog plana“, kao i da će se raditi „maksimalno da se izađe u susret svim zahtevima tržišta“.

„Onoliko koliko bude dolazilo kupaca na ove benzinske stanice, toliko će biti povećavana isporuka. Nema nikakvog plana u smislu produženja radnog vremena. Moći će, ja mislim, sve to da se snabdeva i uz jednu malo intenzivniju logistiku dopremanje do benzinskih stanica moći će da se realizuje“, dodaje.

Mićović je rekao da je zbog svega navedenog ovo sjajna prilika da se vlasništvo nad Rafinerijom „vrati u srpske ruke“.

„Neće biti jednostavno, neće biti ni jeftino, ali da se vrati u naše ruke, u srpske ruke, vlasništvo nad Rafinerijom. Ne mora bukvalno država da bude vlasnik koji upravlja, može biti domaći kapital, može biti i državni kapital koji će je uzeti, ali ono što je bitno u tom trenutku da država ne bude direktno uključena u upravljanje Naftnom industrijom Srbije“, smatra Mićović.

(Beta)

