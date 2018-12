Mihajlović: Koridor asfaltiran, postoje dve kritične tačke

BEOGRAD – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Zorana Mihajlović, koja trenutno boravi u Grdeličkoj klisuri gde nadgleda radove na Koridoru 10, iyjavila je danas da postoje dve kritične tačke na kojima se radi u Grdelici, ali da je sve ostalo već „napravljeno, izgrađeno i asfaltirano“.

Mihajlovićeva se u program TV Prva uključila sa mosta Džemin Do, koji se nalazi na visini od 62 metara i najviši je izgrađen most pored mosta Vrla, i istakla da je gradilište na kome se nalazi najteže u Evropi, te da od 27 kilometara puta, samo nešto manje od kilometara nije asfaltirano.

Upitana za način na koji će biti rešena problematična deonica Koridora u kojoj je došlo do obrušavanja brda i potpornih zidova, ministarka kaže da veruje onima koji su najstručniji, inženjerima, investitorima, nadzornim organima i izvođačima.

„Ono što su oni predložili kao projektno rešenje, tako se i radi. Za građane je važno da se na te dve kritične tačke radi ubrzano, na toj jednoj se radi 24 sata, i to zaista impresivno izgleda“, navela je ministarka i dodala da je sve ono što je videla dok boravi u Grdelici „zaista veličanstevno“.

„Veličanstveno je sve što je urađeno. Ovde 2014. godine nije bio ni jedan jedini metar izgrađenog puta, tada ništa od ovoga nije bilo, 27 kilometara nije postojalo. Na kraju 2018. godine na najtežem gradilištu u Evropi imamo 26,5 kilometara potpuno asfaltirana, imamo mostova 6,7 kilometara, dva tunela od kojih je jedan od njih najduži u Srbiji“, istakla je Mihajlovićeva i podvukla da se svi bore da radovi budu završeni što pre.

Ona je rekla da se sve za šta postoji sumnja da nije urađeno na pravi način rešava, te da se radovi nastavljaju po projektima koji su usvojeni, a odnose se na saniranje i izvođenje radova.

„Suština je da se Kosina dva prevazilazi. Juče smo obilazili tamo, nije više pitanje da se ona ne rešava ili da stoji, već se ona sređuje i bice verujemo u narednih dvadesetak dana rešena. Radi se na opremanju tunela trenutno, sve drugo je već napravljeno, izgrađeno i asfaltirano“, rekla je Zorana Mihajloivić.

Na pitanje zašto je svoj kabinet preselila na teren i da li će to doprineti napretku radova, kaže da je došla zbog dve-tri tačke koje su kritične, kao i da bi videla kako teku radovi u koje se ulaže veliki novac.

„Mislim da je to racionalnije i efikasnije nego da stalno letim do Grdelice iz Beograda. Ovde se donose određene odluke o tempu Kosine dva, opremanje tunela. To mi je skroz prirodno, jer ja nisam ministar koji šest meseci nije izašao iz kabineta, ja sam na terenu tri-četiri puta nedeljno i ovo mi je kao i svaki drugi teren“, podvukla je ministarka.

Dodaje da je važno da svi radovi budu urađeni kvalitetno i bezbedno, te da dok investitor „Koridori Srbije“ ne kažu da je bezbedno i kako treba, „neće biti pušten nijedan metar puta“.

„Suštiniski je 27 kilometara završeno i imamo još dve tačke na kojima se radi, bićemo ovde još nekoliko dana“, rekla je Mihajlovićeva.

Ona je opisala i radni dan na terenu i rekla da su svi predstavnici ministarstva odseli u motelu Predejane, da sastanke obavljaju u kampu Koridora Srbije, obilaze teren…

„Što radimo u Beogradu, radimo i ovde. To je normalno i nije spektakularno, ali je važno da smo ovde. Vrlo je važno da budete na licu mesta kada se rade ovako važni projekti. Ovo je projekat od nacionalnog značaja, kada se bavite poslom kojim se ja bavim, morate da isprljate svoje cipele da biste bili s ljudima, da biste videli da li je ono što se vidi u papirima i obećanjima, da li je tako i u životu“, navela je Zorana Mihajlović.

(Tanjug)