Mihajlović: Radimo danonoćno kako bismo ispravili tuđe greške

BEOGRAD – Radimo danonoćno kako bismo ispravili tuđe greške i ponovo izgradili već urađen auto-put, izjavila je danas potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović i istakla da se čini sve kako bi se deonica Koridora 11 od Uba do Lajkovca završila.

„Dajemo sve od sebe da se deonica Koridora 11 od Uba do Lajkovca završi do nove godine, kako bismo u saobraćaj pustili autoput od Obrenovca do Čačka. Ovo je presedan u građevinarstvu i jedina kritična deonica na koridoru i ja očekujem da dođemo do odgovora zašto je ranije pogrešno rađeno i da ti koji su loše gradili odgovaraju“, rekla je Mihajlović odgovarajući na pitanje novinara.

Poručila je da to više ne sme da nam se desi.

Upitana kako to da kada je jedna novinarska ekipa noću posetila gradilište nije bilo radnika, a bilo ih je jedne od narednih noći kada je došla Mihajlović, potpredsednica vlade je istakla da je naložila da se radovi na deonici Ub-Lajkovac izvode danonoćno, s obzirom na to da je neophodno da se novoizgrađeni autoput u dužini od 2,47 km gradi ponovo.

„Da bi se radovi izvodili 24 sata bilo je potrebno da se doveze dodatna mehanizacija, obezbede ljudi, rad prilagodi vremenskim uslovima, stoga je prošlo nekoliko dana od izdavanja mog naloga. Da ste bili tamo sa nama u petak noć, videli biste u kakvom je stanju autoput i da je potrebno graditi ga iznova. Pitajte inženjere i projektante – to struka nije videla do sada“, rekla je Mihajlović.

Potpredsednica Vlade kaže i da Vlada Srbije nema novca za bacanje, da je važno da građani vide kako se ranije gradilo, i izrazila uverenje da će sve biti gotovo u roku.

(Tanjug)