Mihajlović: Vrednost infrastrukturnih projekata 16 milijardi evra

Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je da je ukupna vrednost infrastrukturnih projekata u Srbiji 16 milijardi evra.

„To su projekti koji su u realizaciji i očekuje se da bude gotovi u naredne četiri od pet godina“, rekla je ona u intervjuu agenciji Beta.

Mihajlović najavila je da iduće godine na trasi Niš-Merdare-Priština počinje izgradnja 36 kilometara deonice puta Niš-Pločinka, vrednosti 212 miliona evra.

„Izgradnja te deonice biće finansirana sredstvima Evropske investicione banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, a mi smo obezbedili garancije u budžetu za taj projekat“, kazala je ona.

Najavila je da će u 2018. početi modernizacija železničke obilaznice oko Niša i elektrifikacija pruge Niš-Dimitrovgrad, a vrednost projekta je oko 250 miliona evra.

„To je jedini deo pruge nije elektrifikovan na Koridoru 10“, rekla je ona.

Dodala je da će se u 2018. raditi se i na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta i podsetila da su već počeli radovi na dve deonice.

„Razmišljamo i kako da modernizujemo još 300 kilometara pruge na Koridoru 10, ka jugu“, rekla je ona.

Istakla je da će naredne godine Srbija imati 103 kilometra autoputa na Koridoru 11.

Najavila je da će deonica Preljina-Požega početi da se gradi najkasnije do maja naredne godine i da je potrebno dve godine da bude završena.

„Mi ćemo kompletno put od Beograda do Požege moći da očekujemo 2020. ili 2021. godine“, rekla je ona i dodala da će put od Obrenovca do Preljine sledeće godine biti u potpunosti završen.

Objasnila je da bi Koridor 10 mogao da bude završen do maja 2018. „Na Koridoru 10 su ostala samo najteža gradilišta, a to znači Grdelička klisura. Na nekim deonicama te klisure smo završili asfaltiranje. Tuneli Manajle i Predejane biće završeni sledeće godine u prvom kvartalu. Na deonici Srpska kuća-Levosoje je 87 odsto fizičko izvršenje i biće gotova najkasnije do aprila ili maja 2018. godine“, rekla je ona.

Najavila je i da će biti nastavljena modernizacija pruge Beograd-Bar.

„Rekonstruisali smo 77 kilometara pruge, razgovaramo sa partnerima da nastavimo sve do crnogorske granice. Ta pruga važna je za turizam, ali i prevoz tereta“, rekla je Mihajlović.

Ona je istakla da je završena dokumentacija za skoro sve deonice Fruškogorskog koridora i da bi naredne godine mogao biti raspisan javni poziv.

Za Moravski koridor, kako je rekla, zainteresovane su dve kompanije, američka i kineska i plan je, kako je rekla, da u 2018. godini bude potpisan ugovor za taj koridror.

(Beta)