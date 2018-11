Mihajlović: Za pad na Duing biznis listi odgovrna je Vlada

BEOGRAD – Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović izjavila je danas da je za pad Srbije za pet mesta na Duing biznis listi odgovorna Vlada Srbije, ali i dodala da plasman Srbije na 48. mestu među 190 zemalja nikako nije loš rezultat.

„Mi smo ti koji vodimo i organizujemo proces i mi smo ti koji smo odgovorni i kad je dobro i kad je manje dobro. Ovo nije nikako loš rezultat. Biti u prvih 20 odsto ekonomija sveta sa najboljim privrednim okruženjem, boriti se sa Švajcarskom i drugim najrazvijenijim zemljama za bolje uslove poslovanja je dobro, ali mi nismo zadovoljni“, rekla je Mihajlović.

Odgovarajući na pitanja novinara u Vladi Srbije, ona je rekla da postoje određene stvari koje treba uraditi i da će ministarstva morati da ubrzaju svoje poslove.

„Mi ćemo to uraditi sigurno do kraja godine, kako bi određene efekte videli naredne godine. Započeli smo reformu katastra i očekujem da imamo elektronski katastar i da sledeće godine to i te kako vidimo na Duing biznis listi“, rekla je Mihajlović i dodala da očekuje da će Srbija biti na mnogo boljoj poziciji.

Srbija se ove godine, među 190 zemalja sveta, nalazi na 48. mestu po lakoći poslovanja u odnosu na 43. mesto u prošlogodišnjem izveštaju, iako joj je povećan ukupan broj bodova po lakoći poslovanja, navodi se u juče objavljenom izveštaju Svetske banke „Doing Busineš 2019: Trening za reformu“.

Glavni razlog ovog pada u rangiranju je brži napredak koji su druge zemlje ostvarile po pitanju regulisanja svog poslovnog okruženja, saopšteno je iz Svetske banke.

Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije ispred Srbije se na „Duing biznis“ listi nalaze Makedonija (10. mesto) i Slovenija (40), dok su iza nas Crna Gora (50), Hrvatska (58) i Bosna i Hercegovini (89).

(Tanjug)