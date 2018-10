Mihajlović: Završetak obilaznice oko Zrenjanina za dve godine

Ministarka gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije, Zorana Mihajlović izjavila je danas da će obilaznica oko Zrenjanina, na koju se čeka decenijama, konačno biti završena za dve godine.

Mihajlović je danas posetila gradilište obilaznice, gde su investitor „Putevi Srbije“, a gradi se i most preko Begeja.

Vrednost radova, kako je navela, iznosi 350 miliona dinara plus PDV, a izvodjač je Energoprojekt.

Ministarka je rekla da je deo obilaznice izgradjen ranije, a da se završetak danas započetih radova očekuje u septembru iduće, 2019. godine, ali potom će ostati još 3,7 kilometara kako bi obilaznica oko Zrenjanina bila u celini gotova.

„Od Puteva Srbije očekujemo da raspišu poziv za projektno-tehničku dokumentaciju i tender za to sledeće godine, s nadom da sledeće godine, na leto, dobijemo izvodjače i za tih preostalih 3,7 kilometara i praktično za dve godine imamo kraj priče o obilaznici oko Zrenjanina“, kazala je ona.

Obilaznica je važna za Zrenjanin da bi se preusmerio teretni saobraćaj koji sada ide kroz centar grada.

Govoreći o tome, Mihajlović je rekla: „S jedne strane smo presrećni što se otvaraju fabrike i što su to fabrike koje takodje prevoze i velike terete, a s druge strane moramo gradjanima omogućiti da imaju normalan i komotan život i drago mi je što danas počinjemo ove radove“.

Gradonačelnik Čedomir Janjić je rekao da danas „veliki dan za Zrenjanince“, jer se obilaznica gradi decenijama.

„Do sada je uradjen 7,1 kilometar, zahvaljujući Vladi Srbije krećemo u realizaciju ovih 3,7 kilometara s najskupljim objektom na trasi, a to je most na Begeju. Danas smo se dogovorili da zajedno s Putevima Srbije krenemo u otkup zemljišta i projektovanje, i, kao što ste čuli, za dve godine očekujemo konačno završetak obilaznice oko grada“, rekao je on.

Na izgradnju obilaznice Zrenjaninci čekaju više od 20 godina, a radovi su poslednji put obustavljeni 2008. godine.

Zorana Mihajlović je danas zajedno sa ministrom privrede Goranom Kneževićem posetila i Brodogradilište „Rubikon“ u Zrenjaninu.

Podsetila je da je Srbija do 2000. godine imala devet aktivnih brodogradilišta, a sada, posle „loših privatizacija“, rade svega tri.

Navela je da je dobro za radnike, ali i Zrenjanin što brodogradilište „Rubikon“, nekadašnje „Begej“, posle sedam godina i stečaja ponovo radi, da je već isporučilo jednu baržu i što ima narudžbina.

Za grad je važno, kako je istakla, i to što je danas ponovo uspostavljen prevoz vozom zmedju Zrenjanina i Novog Sada.

„Sedam godina nije bilo železničkog saobraćaja izmedju Zrenjanina i Novog Sada. Nećemo tu stati, rekonstrukcija pruge biće nastavljena i verujem da ćemo to završavati naredne godine“, kazala je Mihajlović.

Najavila je mogućnost ulaganja i u aerodrom Ečka.

(Beta)