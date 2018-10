Mihajlovićeva: Pruga Beograd-Budimpešta važna za SRB i NRK

BEOGRAD – Potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Zorana Mihajlović, razgovarala je danas sa predstavnicima kineskih kompanija o modernizaciji i rekonstrukciji pruge Beograd-Budimpešta, istakavši značaj ovog projekta za obe zemlje.

Mihajlovićeva je razgovarala sa Hu Sjaojungom, generalnim direktorom Odeljenja za projekt-menadžment konzorcijuma kineskih kompanija Čajna rejlvej internešenel kompani (CRIC) i Čajna komjunikejšen konstrakšen kompani (C C C C), i Džang Sjaojuenom, generalnim direktorom C C C C.

„Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta, kao deo rekonstrukcije železničkog Koridora 10, kojim se naša zemlja uključila u kinesku inicijativu ‘Jedan pojas, jedan pu’, važan je projekat kako za Srbiju, tako i za NR Kinu, o čemu svedoči i nedavni sastanak dva predsednika u Pekingu. Srbija i Kina imaju odlične bilateralne odnose i naša saradnja na ovom projektu je neupitna“, izjavila je Mihajlovićeva.

Konzorcijum kineskih kompanija C C C C i CRIC izvodi radove na deonici Beograd centar-Stara Pazova, u dužini od 34,5 km, a vrednost radova je 350,1 milion dolara.

Sastanku je prisustvovao i ambasador NR Kine u Beogradu Li Mančang, koji je istakao važnost ovog projekta za kinesku vladu i predsednika, rekavši da će zajedno sa potpredsednicom Mihajlović pratiti realizaciju i dinamiku radova.

Predstavnici konzorcijuma kineskih kompanija, koje su radove na deonici Beograd centar-Stara Pazova započele u junu ove godine, izrazili su uverenje da će obaveze iz komercijalnog ugovora biti ispoštovane i radovi biti završeni u roku, navadeno je u saopštenju iz kabineta Mihajlovićeve.

(Tanjug)