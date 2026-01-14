Milenijum tim dobio 30 miliona evra subvencija za gradnju Ric-Karltona na mestu hotela Jugoslavija

Preduzeće Danube Riverside, koje je vlasništvu kompanije Milenijum tim, dobilo je od države subvenciju od 30 miliona evra za izgradnju i opremanje hotela Ric-Karlton na mestu srušenog hotela Jugoslavija, saznaje Nova ekonomija.

Ugovor o subvenciji potpisalo je Ministarstvo privrede 8. decembra prošle godine.

Kako se navodi u ugovoru, toj firmi su odobreni podsticaji u visini od 20 odsto opravdanih troškova ulaganja, što iznosi tačno 30.142.217,2 evra.

Novac će, kako se navodi, biti isplaćen u dve tranše, odnosno 15,5 miliona evra u 2026. godini i 14,6 miliona u 2027. godini.

Ukupna vrednost ulaganja treba da bude veća od 150 miliona evra.

Nekadašnji hotel Jugoslavija prodat je početkom 2024. godine kompaniji MV Investment, u vlasništvu Milenijum tima za oko 27 miliona evra, što je bila polovina njegove procenjene vrednosti.

U novembru 2024. godine preduzeće Danube Riverside potpisalo je ugovor sa kompanijom Marriott International, kojim je omogućena izgradnja luksuznog hotela brenda Ric-Karlton na mestu nekadašnjeg hotela Jugoslavija.

Potpisivanju je prisustvovao i ministar finansija Siniša Mali.

Stari hotel srušen je do temelja početkom 2025. godine.

Kada je izgrađen, hotel Jugoslavija je, kako se podseća, bio najveći i najmoderniji hotel u SFRJ, sa sedam spratova i pratećim zgradama sa 1.500 prostorija, 1.100 kreveta u ukupno 600 soba i 23 apartmana.

Neki od gostiju hotela bili su britanska kraljica Elizabeta II, astronaut Nil Armstrong, američki predsednici Ričard Nikson i Džimi Karter i libijski vođa Muamer Gadafi.

(Beta)

