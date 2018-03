Milojević: Zakon ne sprečava banke da u ugovor unose oredbe o troškovima kredita

Predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević izjavio je danas da troškovi kredita po Zakon o obligacionim odnosima nisu deo ugovora, ali da to ne sprečava banke da tu odredbu unesu u ugovor.

Na gradjanima je da li će to prihvatiti ili ne, rekao je Milojević upitan kakav je stav suda o naplati troškova kredita posle odluke koji je Vrhovni kasacioni sud doneo.

Milojević je u Palati Srbija u pauzi skupa na kome je prestavljao rezultate rada sudova u 2017. godini rekao da je reč o jednoj konkretnoj odluci u kojoj je izražen stav da troškovi obrade kredita ne smeju biti sastavni deo ugovora.

Prema njegovim rečima, Zakonu o obligacionim odnosima tačno navodi koji su obavezni elementi ugovora.

„To ne sprečava banke da tu odredbu unesu u ugovor, ali to mora biti predočeno gradjaninu, a ako to on prihvati – ugovor je zakon za sve“, rekao Milojević i dodao da su detelji te presude objavljeni na sajtu tog suda.

(Beta)