Ministri ekonomije sa Zapadnog Balkana odobrili paket važnih ekonomskih mera

Ministri ekonomija sa Zapadnog Balkana podržali su novi paket ekonomskih mera, što je značajan iskorak u ekonomskoj integraciji, konkurentnosti i održivosti regiona, saopšteno je iz Saveta za regionalnu saradnju (RCC).

Mere su usvojene na današnjem sastanku ministara ekonomije u okviru Berlinskog procesa čiji je domaćin bila vlada Ujedinjenog Kraljevstva u Londonu.

Paket mera, koji je utvrđen u okviru Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište (CRM), odnosi se na održivo finansiranje, ulaganja, zelenu industriju, turizam i socijalnu politiku i pokazuje kako se regionalna saradnja pretvara u konkretne rezultate za građane i poslovne subjekte širom Zapadnog Balkana, saopštio je RCC.

„Paket mera koji su danas podržali ministri predstavljaju veliki iskorak ka formiranju zajedničkog regionalnog tržišta i dokaz su da regionalna saradnja funkcioniše“, rekao je generalni sekretar RCC Amer Kapetanović na sastanku.

„Ovim se pokazuje da kada uskladimo naša delovanja, sa reči prelazimo na dela, sa planova na vidan napredak što Zapadni Balkan ekonomski, društveno i institucionalno približava Evropskoj uniji“, dodao je.

Paket mera sastoji se od jedanaest glavnih regionalnih inicijativa koje predstavljaju praktične i objedinjene alate za unapređenje konkurentnosti, inkluzivnosti i održivosti širom Zapadnog Balkana.

Usvojena je deklaracija o koordinaciji sistema socijalnog osiguranja i prenosivosti prava na Zapadnom Balkanu, standard Zapadnog Balkana za zelene obveznice, bela lista taksonomije održivog finansiranja u regionu, regionalni okvir za finansijsku pismenost pojedinaca, preporuka o održivim direktnim stranim ulaganjima na Zapadnom Balkanu, praktične preporuke za održiva direktna strana ulaganja za region, regionalne tipske odredbe o održivosti koje predstavljaju savremene pravne formulacije koje uravnotežuju zaštitu investitora s ekološkim i socijalnim standardima.

Dodatno usvojeni su zajednički principi za olakšavanje ulaganja na Zapadnom Balkanu, deklaracija o turističkom brendiranju regiona, zajednička izjava o utvrđivanju i usvajanju regionalnih kriterijuma za zelene javne nabavke i zajednički poziv na delovanje u domenu rodno osveštenih zelenih finansija i pratećih preporuka.

Zapadni Balkan je tokom proteklih godina zabeležio rekordna strana ulaganja od 10,4 milijarde evra, porast trgovine unutar regiona za više od dve trećine kao i uspešno ukidanje troškova rominga na Zapadnom Balkanu, uz smanjenje troškova rominga sa Evropskom unijom do 99 odsto, navodi u saopštenju.

U prvoj polovini ovog meseca obavljena je i prva transakcija u okviru jedinstvenog evropskog platnog područja (SEPA) u Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji, što ubrzava realizaciju prekograničnih transakcija i čini ih do šest puta jeftinijim.

Berlinski poslovni forum u okviru Berlinskog procesa prethodio je sastanku ministara ekonomije i postavio ton za dnevne rasprave.

Dokumenti koji su danas odobreni, zajedno sa dokumentima koje su odobrili ministri životne sredine sa Zapadnog Balkana na drugom ministarskom sastanku o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan koji je održan pre nekoliko dana u Dubrovniku, čine paket koji će biti dat na usvajanje liderima iz regiona na samitu u okviru Berlinskog procesa koji se sledeće nedelje održava u Londonu.

(Beta)

