Ministri saobraćaja Crne Gore i Srbije o obnovi pruge Beograd-Bar i izgradnji auto-puta

Ministri saobraćaja Crne Gore i Srbije, Osman Nurković i Zorana Mihajlović su danas u Podgorici potpisali memorandum o razumevanju i saradnji vlada Srbije i Crne Gore na realizaciji infrastrukturnih projekata.

„Na osnovu ovog memoranduma Srbija i Crna Gora moći će da definišu projekte koje mogu da zajedno rade u oblasti infrastrukture“, rekla je Mihajlović, saooštilo je njeno ministarstvo u Beogradu.

Ministar Nurković je rekao da je Crna Gora do sada rekonstruisala više od 40 odsto pruge Beograd-Bar na svojoj teritoriji i obezbedila još 70 miliona evra iz kredita i grantova za to.

„Cilj nam je da kroz tri godine imamo mnogo kvalitetniju železničku vezu i bolji transport železnicom između Srbije i Crne Gore”, rekao je Nurković.

Dodao je da je na sastanku upoznao ministarku koja je i potpredsednica Vlade Srbije s radovima na auto-putu kroz Crnu Goru Boljare-Bar i s planovima za nastavak izgradnje drumskog Koridora 11 kroz Crnu Goru.

Ministarka Mihajlović je izjavila da će Srbija nastaviti izgradnju Koridora 11 do Požege i dalje do Boljara, kao i da će do 2021. biti rekonstruisana čitava pruga Beograd-Bar na teritoriji Srbije.

„Infrastrukturno povezivanje je siguran put za bolji život gradjana, i svaki put, bilo da je auto-put, da je regionalni ili da spaja dve države, od velikog je značaja. Na tome ćemo ubuduće mnogo više raditi zajedno sa Crnom Gorom, jer nije dovoljno ako svaka država vodi računa samo o svojoj infrastrukturi”, rekla je Mihajlović, navodi se u saopštenju njenog ministarstva.

Govoreći o auto-putu na Koridoru 11, koji će povezati Srbiju i Crnu Goru, Mihajlović je rekla da će se formirati zajednička komisija koja će odrediti tačku spajanja dveju deonica.

„Do kraja ove godine imaćemo završena 103 kilometra od Obrenovca do Preljine, u martu počinjemo radove na deonici Preljina-Požega, a sledeće godine nadam se da ćemo imati projektnu dokumentaciju i mogućnost da počnemo da razgovaramo o komercijalnom ugovoru za poslednju deonicu, od Požege do Boljara, a da za oko dve godine započnemo radove“, rekla je Mihajlović.

Ona je rekla da je Srbija posle više od 30 godina rekonstruisala prvu deonicu barske pruge, od 77,6 kilometara, Resnik-Valjevo, a da se ove godine radi projektna dokumentacija za nastavak od Valjeva do granice s Crnom Gorom.

„Iduće godine očekujemo nastavak radova na rekonstrukciji barske pruge, koji bi mogli biti završeni do kraja 2020. ili početkom 2021. godine”, navela je ona.

Uz to, rekla je ona, „važno je da radimo i na otklanjanju takozvanih nefizičkih barijera, izmedju ostalog kroz uspostavljanje zajedničkih graničnih prelaza, kakav ćemo sa Crnom Gorom imati u Bijelom Polju, jer je nedopustivo da teretni vozovi stoje osam i više sati na graničnom prelazu“.

(Beta)