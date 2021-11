Mirni smo sa cenom i kolicinom gasa pola godine

BEOGRAD – Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je Srbija, dogovorom sa Rusima, rešila probleme sa gasom za narednih šest meseci, a da se u međuvremenu razgovara o periodu nakon isteka tih pola godine.

Ona je to rekla na molbu novinara da oceni da li smo trajno rešili pitanje cene gasa.

„Rešili smo pitanje i količine i cene gasa do kraja proleća i to u skladu sa postojećim ugovorom. To je velika stvar u trenutku kada svet ima problem i zato što je grejna sezona, a sada traju i trajaće razgovori o dugoročnom ugovoru koji treba da potpišemo nakon isteka tih šest meseci“, rekla je ministarka.

Dodala je da ima dovoljno vremena da kompanije Srbijagas i Gasprom razgovaraju i postignu dogovor o budućoj ceni.

(Tanjug)

