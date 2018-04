Mitrović: Trampove tarife su pregovaračka taktika

BEOGRAD – Trgovinski spor između SAD i Kine profesorka na Fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović vidi pre kao pregovaračku taktiku predsednika Donalda Trampa, nego kao trgovinski rat, s ciljem da se druga strana primora na „dobrovoljno“ smanjenje izvoza u SAD i otvaranje tržišta za američku robu.

„Ovo nije trgovački rat, ali može biti uvod u njega. No, pošto glavne trgovačke sile imaju druge jake adute, nije mnogo verovatno da će do njega doći jer se pregovori na operativnom nivou već vode i sve strane nastoje da do rešenja dođe“, kaže Mitrović, koja je i rukovodilac Centra za studije Azije, u intervjuu za Magazin Biznis.

(Tanjug)