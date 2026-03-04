MK Agri-food: Srbija mora da pređe sa izvoza sirovina na industriju visoke dodate vrednosti

Poljoprivreda danas više nije samo pitanje prinosa po hektaru, već organizacije proizvodnje, tehnološke modernizacije i sposobnosti da se primarna proizvodnja pretvori u proizvod visoke dodate vrednosti, rekao je, na Kopaonik biznis forumu, direktor MK Agri-food divizije, Ivan Zeković.

On je, kako je saopštila ta kompanija, na panelu „Od farme do budućnosti: Transformacija agroprehrambenog sektora“, govoreći o novim investicijama MK Group u agrarni i prehrambeni sektor, rekao da kompanija ulaganjima potvrđuje dugoročnu posvećenost razvoju agri-food sistema.

„Strategija MK Group je da izgradimo liderski, vertikalno integrisan agri-food sistem koji će biti konkurentan, ne samo u Srbiji i regionu, već i na tržištu Evropske unije. Naš cilj je jasan, da ne izvozimo sirovine, već finalne proizvode“, rekao je Zeković.

Dodao je da investicija od 100 miliona evra u novu fabriku Carnex predstavlja jedan od ključnih koraka u transformaciji prehrambene industrije.

„Ova investicija predstavlja prelazak sa modela zasnovanog na volumenu i troškovnoj konkurentnosti na model visoke dodate vrednosti, tehnološke optimizacije i integrisanog lanca snabdevanja. Automatizacija, digitalizacija i modernizacija proizvodnje direktno utiču na konkurentnost domaće prehrambene industrije“, naveo je Zeković.

Podsetio je da je MK Group u prethodnoj deceniji u agrarni sektor uložila više od 280 miliona evra, dok je za period od 2026. do 2030. planirano dodatnih 200 miliona evra investicija.

Kada je reč o razvoju srpskog agrara, Zeković je naglasio da Srbija ima značajan potencijal, ali da su ključni izazovi produktivnost i fragmentacija gazdinstava.

„Naš problem nije nedostatak resursa, već organizacija i efikasnost. Rešenje je jače povezivanje proizvođača i prerađivača kroz kooperativne modele i stabilne ugovorne odnose“, rekao je on.

Dodao je da transformacija agrara mora biti zasnovana na dugoročnoj strategiji i partnerstvu države i privrede, uz otvaranje novih izvoznih tržišta i ulaganje u znanje, tehnologiju i prerađivačke kapacitete.

„Ako izvozimo sirovinu, izvozimo najnižu maržu. Ako izvozimo finalni proizvod, izvozimo znanje, energiju, rad i brend. To je jedini održivi model razvoja domaće prehrambene industrije“, ocenio je Zeković.

Ključni prioriteti za transformaciju srpskog agrara, su prema njegovim rečima, veća efikasnost, rast produktivnosti i optimizacija proizvodnih procesa.

(Beta)

