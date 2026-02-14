Mlekari i poljoprivrednici četvrti dan blokiraju Ibarsku magistralu

Proizvođači mleka i poljoprivrednici koji su blokirali Ibarsku magistralu u selu Mrčajevci kod Čačka kazali su jutros, da su posle četiri dana blokade umorni, ali da ne odustaju i da će blokada trajati do ispunjenja zahteva.

Član Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je agenciji Beta da im se niko od zvaničnika još nije obratio, osim što izdaju saopštenja i komentarišu njihov protest na medijima.

„Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je komentarisao naš protest i rekao da država ne može da zabrani uvoz mleka i drugih poljoprivrednih proizvoda, jer onda ne bi mogla da izvozi. Mi to nismo ni tražili“, rekao je on.

Veljković je kazao da oni traže da se uvedu prelevmani (zaštitne takse) i kvote na uvoz mleka i mesa, „a on (Vučić) se o tome nije izjasnio“.

Veljković je dodao da učesnici blokade danas propuštaju samo građane koji izlaze na groblje povodom Zadušnica jer je lokalno groblje blizu mesta koje su blokirali na Ibarskoj magistrali.

On je rekao da su ih sinoć na blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevcima posetili članovi Udruženja poljoprivrednih proizvođača „Stig“ iz Požarevca i da su najavili da će u narednim danima i oni organizovati blokade puteva u znak podrške.

Mlekari i poljoprivrednici zahtevju da država uvede prelevmane i kvote na uvoz mleka i mesa i zaštiti domaću proizvodnju.

Zahtevaju i uvođenje antidamping mera za proizvode koji ugrožavaju domaću poljoprivrednu proizvodnju, vraćanje cena mleka i mesa na nivo pre smanjenja, kao i zagarantovan otkup mleka za svakog proizvođača.

Mlekari koji učestvuju u blokadi Ibarske magistrale u Mrčajevicma ističu da je situacija u mlekarstvu mnogo teža nego pre tri godine, kada su poljoprivrednici prvi put izašli na proteste zbog niskih otkupnih cena.

Blokada, koju organizuju čačansko poljoprivredno udruženje „Šajkača“ i kraljevačko Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, počela je u sredu, u 13 časova i od tada traje neprekidno, bez incidenata.

(Beta)

