MMF: Bliskom istoku će koristiti više cene nafte, ali..

VAŠINGTON – Vodeći proizvođači nafte na Bliskom istoku i njihovi susedi mogli bi imati koristi od viših cena nafte u 2019. godini, ali brojne neizvesnosti pomračuju perspektive rasta tog regiona, prema najnovijim projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

“Višestruki i isprepleteni rizici mogli bi da pomrače perspektive rasta regiona MENAP (Bliski istok, Severna Afrika, Avganistan i Pakistan)”, navodi se u ekonomskim projekcijama MMF-a za taj region, a prenosi CNBC.

Međunarodni kreditor je kao rizike identifikovao brže pooštravanje globalnih finansijskih uslova nego što je očekivano, eskalaciju trgovinskih tenzija koje mogu da ugroze globalni rast i naštete ključnim trgovinskim partnerima MENAP-a, kao i gepolitičke tenzije i prelivanje regionalnih sukoba.

„Pomenuti rizici mogu dovesti do pogoršanja raspoloženja na finansijskim tržištima i do veće finansijske volatilnosti“, navodi Fond, što bi “pogoršalo finansijske izazove za zemlje sa visokim nivoom duga ili za one sa velikim potrebama za refinansiranjem”.

Zemlje proizvođači nafte na Bliskom istoku tradicionalno se oslanjaju na izvoz nafte kao na ključni izvor prihoda vlade. Međutim, volatilnost na tržištima nafte usled disbalansa na strani ponude i tražnje, prouzrokovala je da pojedine zemlje, naročito u Persijskom zalivu, razmotre diverzifikovanje sopstvene ekonomije i udaljavanje od nafte, kao i kreiranje dodatnih radnih mesta u drugim sektorima ekonomije.

“Perspektive i rastući rizici podvlače potrebu intenziviranja napora za podizanje privrednog rasta na nivoe koji će generisati dovoljno radnih mesta na korist svih”, navodi se u izveštaju.

“U tom smislu, države bi trebalo da prošire pristup finansijama, ojačaju upravljanje, poboljšaju rezultate obrazovanja i unaprede fleksibilnost na tržištu rada, naročito u zemljama Saveta za zalivsku saradnju (GČ)”, ocenjuje Fond.

Uprkos upozorenju MMF-a, perspektive privrednog rasta kako izvoznika, tako i uvoznika nafte iz tog regiona, deluju snažno, iako blago “nagrižene” nedavnim ponovnim uvođenjem američkih sankcija Iranu.

“Generalno gledano, uprkos značajno slabijim perspektivama za Iran, s obzirom na uvođenje sankcije, zemlje izvoznice nafte bi trebalo da porastu po stopi od 1,4 odsto u 2018. godini i od 2,0 odsto u 2019. godini”, navodi se u izveštaju.

(Tanjug)