MMF demantovao da će rast srpskog BDP-a dostići 3,6 odsto, procenjuju tri procenta

Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Srbiju Lev Ratnovski demantovao je danas da je ta finansijska institucija revidirala projekciju rasta srpskog bruto domaćeg proizvoda (BDP) za 2026. godinu na 3,6 odsto.

On je u pisanoj izjavi naveo da je tu brojku nedavno objavilo nekoliko medija, a da je najnovija projekcija rasta MMF-a za Srbiju za 2026. godinu tri procenta.

„Ova projekcija je objavljena u saopštenju za štampu nakon misije od 30. oktobra 2025. i ponovo objavljena u Izveštaju osoblja od 30. decembra 2025. godinu. Sledeća projekcija rasta MMF-a za Srbiju biće objavljena (zajedno sa Svetskim ekonomskim izgledima – WEO) u aprilu 2026. godine“, naveo je Ratnovski.

U saopštenju MMF-a navodi se da podatak o godišnjem rastu od 3,6 procenata možda potiče iz WEO baze podataka, koja se za Srbiju ažurira svakog oktobra i aprila, a odražava projekcije od septembra, odnosno marta.

„WEO ažuriranje“ objavljeno u januaru i julu revidira brojke samo za nekoliko najvećih svetskih ekonomija, dok u bazi podataka zadržava brojke objavljene u oktobru i aprilu za sve ostale zemlje, uključujući Srbiju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com