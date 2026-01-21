MMF demantovao da će rast srpskog BDP-a dostići 3,6 odsto, procenjuju tri procenta

On je u pisanoj izjavi naveo da je tu brojku nedavno objavilo nekoliko medija, a da je najnovija projekcija rasta MMF-a za Srbiju za 2026. godinu tri procenta.
„Ova projekcija je objavljena u saopštenju za štampu nakon misije od 30. oktobra 2025. i ponovo objavljena u Izveštaju osoblja od 30. decembra 2025. godinu. Sledeća projekcija rasta MMF-a za Srbiju biće objavljena (zajedno sa Svetskim ekonomskim izgledima – WEO) u aprilu 2026. godine“, naveo je Ratnovski.
U saopštenju MMF-a navodi se da podatak o godišnjem rastu od 3,6 procenata možda potiče iz WEO baze podataka, koja se za Srbiju ažurira svakog oktobra i aprila, a odražava projekcije od septembra, odnosno marta.
„WEO ažuriranje“ objavljeno u januaru i julu revidira brojke samo za nekoliko najvećih svetskih ekonomija, dok u bazi podataka zadržava brojke objavljene u oktobru i aprilu za sve ostale zemlje, uključujući Srbiju.
(Beta)
