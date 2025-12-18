MMF doneo odluku o uspešnom završetku druge revizije aranžmana sa Srbijom

Izvršni odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) doneo je odluku o uspešnom završetku druge revizije Instrumenta za koordinaciju politika, aktuelnog aranžmana sa Srbijom.

MMF je ocenio da Srbija vodi opreznu makroekonomsku politiku i ima snažne „bafere“ koji izuzetno pomažu u ovom izazovnom periodu.

Zamenik direktora MMF-a Bo Li konstatovao je da je prioritet vlasti da održi fiskalni deficit na nivou od tri odsto BDP-a ili manje, što zahteva strogo pridržavanje pravila o platama i penzijama, određivanje prioriteta investicija i pažljivo planiranje za nepredviđene situacije.

Ova disciplina će sačuvati fiskalni prostor za reagovanje na šokove i podržati kontinuirani pad javnog duga. Takođe, potvrđuje da Vlada Srbije ostaje posvećena očuvanju fiskalne discipline.

Značajan deo izveštaja MMF-a posvećen je situaciji u energetskom sektoru, a posebno Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Bo Li je u pisanoj izjavi ocenio je da je privredni rast u Srbiji usporio „usled protesta i povećanih rizika po energetsku bezbednost nakon sankcija uvedenih „makroekonomski kritičnoj“ naftnoj kompaniji NIS.

U zvaničnom saopštenju i pratećem izveštaju MMF je konstatovao da je ekonomska aktivnost u Srbiji usporila usled domaćih i spoljnih izazova.

Prema najnovijim projekcijama Fonda, realni rast bruto domaćeg proizvoda u 2025. godini iznosiće 2,1 odsto, što je pad u odnosu na 3,9 odsto iz 2024. godine.

Očekivanja MMF-a su da će se privreda oporaviti 2026. godine sa stopom rasta od tri odsto, dok se za 2027. godinu predviđa rast od 4,6 procenata.

Aranžman Instrument za koordinaciju politika odobren je Srbiji u decembru 2024. godine i trajaće do kraja 2027. godine, odnosno 36 meseci. Aktuelni program je savetodavnog karaktera i ne podrazumeva korišćenje finansijskih sredstava.

