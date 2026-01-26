MOL i Gaspromnjeft postigli dogovor o kuporpodaji ruskog udela u Naftnoj industriji Srbije

Mađarska naftna kompanija MOL i ruski Gaspromnjeft dogovorili su osnovne odredbe budućeg ugovora o kuporpodaji većinskog udela u Naftnoj industriji Srbije (NIS). I to , godinu dana nakon što su SAD odlučile da uvede sankcije NIS-u, sa obrazloženjem da većinski ruski vlasnik profitom finansira rat u Ukrajini, odnosno tri meseca nakon što je odluka o sankcijama posle osam odlaganja postala operativna 9. oktobra 2025.

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović rekla je da se sada čeka da Kancelarija za kontrolu strane imovine SAD (OFAC) i ostali regulatori odobre taj ugovor.

“MOL i Gaspromnjeft su dogovorili osnovne odredbe budućeg kupoprodajnog ugovora i to je nešto što je bio zahtev američke administracije i kao takav će biti upućen američkoj administraciji na odlučivanje. Ono što je takođe bitno je da je Srbija uspela da u tim pregovorima poboljša svoju poziciju u odnosu na 2008. godinu kada smo ostali ispod 30 odsto vlasništva, to je da naše vlasništvo povećamo u budućnosti u NIS-u za pet odsto i dođemo do broja akcija koje će nam omogućiti veća prava odlučivanja u skupštini akcionara, pre svega da zaštitimo interese naših građana”, rekla je ona.

Đedović je kazala da i kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOK, članica OPEK-a, takođe ima nameru da od MOL-a kupi udeo u NIS-u.

“Kada su u pitanju partneri iz UAE, očekuje se da i oni budu deo budućeg kupoprodajnog ugovora,” dodala je ministarka.

Zvaničnici Srbije očekuju da MOL do polovine marta zvanično preuzme NIS, a rok koji je OFAK dao za prodaju ruskog udela je 24. mart.

“Ono što je bitno za nas jeste da se MOL obavezao da, ne da neće zatvarati rafineriju u Pančevu, nego da će održavati onaj nivo proizvodnje koji smo imali i ranija, ali i povećavati ukoliko to bude bilo potrebno, pre svega da bi održao udeo u tržištu koji je imao prethodnih godina, a znamo da je NIS bio najveći učesnik na tržištu u Srbiji,” kazala je Đedović.

Prethodno je u Srbiji počela isporuka sirove nafte preko Jadranskog naftovoda, posle gotovo 100 dana od početka sankcija koje su SAD uvela NIS-u. SAD su NIS-u produžile licencu za transport nafte do 23. januara.

Vlada Srbije je već poslala pismo američkoj administraciji u kojem je podržala NIS-ov zahtev za produženje operativne licence i moguću transakciju između MOL-a i Gaspromnjefta.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

