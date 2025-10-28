MOL: Ponovo pokrenuta proizvodnja u Rafineriji Dunav, ali sa smanjenim kapacitetom

Mađarska kompanija MOL grupa danas je saopštila da se ponovno pokretanje proizvodnje u postrojenjima Rafinerije Dunav, koja nisu pogođena požarom, odvija po planu.

„Nastavljeno sa proizvodnjom goriva sa smanjenim kapacitetom u Rafineriji Dunav“, navela je kompanija.

Procena štete od požara koji je početkom prošle sedmice izbio u toj rafineriji je i dalje u toku.

Radna grupa za utvrđivanje činjenica istražuje koji će obim radova na sanaciji biti potreban, saopšteno je.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com