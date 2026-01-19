MOL: Preuzimamo 56,15 odsto NIS-a, naftna kompanija UAE potencijalni manjinski akcionar

Mađarska kompanija „MOL grupa“ potvrdila je danas da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa ruskom kompanijom „Gasprom njeft“ (Gazprom Neft) o kupovini udela 56,15 odsto u srpskoj kompaniji „Naftna industrija Srbije“ (NIS).

MOL je u saopštenju naveo i da pregovara sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata (ADNOC) o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara, uz zadržavanje većinskog vlasništva i upravljačkih prava MOL-a.

Za zaključenje transakcije, između ostalog, neophodna je saglasnost OFAC-a (Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD), kao i drugih državnih i regulatornih organa u Srbiji.

Okvirni sporazum definiše ključne uslove ugovora o kupoprodaji, uključujući vremenski okvir za sprovođenje dubinske analize poslovanja NIS-a i podnošenje zahteva za regulatorna odobrenja, a strane planiraju da ugovor o kupoprodaji potpišu, kako je naveo MOL, do 31. marta ove godine.

„Po okončanju transakcije, MOL će preuzeti značajne akcionarske odgovornosti i prava upravljanja u kompaniji koja upravlja jedinom rafinerijom u Srbiji, čime će dodatno ojačati svoje prisustvo na energetskom tržištu Centralne i Jugoistočne Evrope. Pored rafinerije nafte u Pančevu, NIS poseduje i maloprodajnu mrežu, kao i portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje“, navodi se u saopštenju.

Transakcija, koja će biti realizovana nakon ispunjenja uslova predviđenih okvirnim sporazumom, uključujući pribavljanje neophodnih regulatornih odobrenja, prema navodima mađarske kompanije, može obezbediti dugoročno i stabilno poslovanje Rafinerije Pančevo i povezanih poslovnih celina, kao i neprekidno snabdevanje regionalnih energetskih tržišta.

Predsednik i generalni direktor „MOL grupe“ Žolt Hernadi kazao je da ta kompanija, kao pouzdan regionalni snabdevač energijom, želi da doprinese razvoju Centralne i Jugoistočne Evrope, dodajući da sa partnerima u Srbiji već dugi niz godina imaju odličnu profesionalnu saradnju.

„MOL je posvećen zajedničkom radu sa Vladom Republike Srbije na daljem jačanju sigurnosti snabdevanja u Srbiji i regionu. Energetski suverenitet zemalja bez izlaza na more zahteva saradnju snažnih lokalnih rafinerija koje posluju predvidivo i uspešno, kao i uključivanje jakih partnera“, naveo je Hernadi.

Zbog toga je, kako je dodao, MOL u pregovorima sa nacionalnom naftnom kompanijom UAE o ulasku u vlasničku strukturu NIS-a, dodajući da je MOL spreman za taj zadatak i da će nastaviti razgovore sa partnerima.

Rafinerija Pančevo, kako se dodaje u saopštenju, ima kapacitet prerade od gotovo 4,8 miliona tona godišnje, a pre svega proizvodi dizel i benzin kvaliteta Euro 5, tečni naftni gas, petrohemijske proizvode, lož-ulje, bitumen i druge naftne derivate.

„Pored tehnološkog nivoa rafinerije i njenog proizvodnog asortimana, veleprodajna, logistička i maloprodajna mreža NIS-a takođe se uklapaju u regionalni portfolio MOL Grupe. Kompanija upravlja sa gotovo 400 servisnih stanica u Srbiji, Rumuniji i Bosni i Hercegovini, čime ova transakcija može dodatno osnažiti MOL strategiju orijentisanu ka potrošačima“, dodaje se u saopštenju.

NIS, kako su naveli, poseduje i značajan portfolio u oblasti istraživanja i proizvodnje, a kompanija raspolaže sa približno 173 miliona barela ekvivalenta nafte 2P rezervi, uz dnevnu proizvodnju sirove nafte i gasa u Srbiji koja premašuje 20 hiljada barela ekvivalenta nafte dnevno. Takođe poseduje licence za istraživanje u Rumuniji i Bosni i Hercegovini.

(Beta)

