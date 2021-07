Momirovic: G. Milanovac, Pozega i Uzice dobijaju obilaznice

POŽEGA – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, koji je danas obišao je radove na izgradnji deonice Preljina – Požega, izjavio je da će pored izgradnje auto-puta biti izgrađene i obilaznice oko Gornjeg Milanovca, Užica i Požege.

Nakon obilaska radova, Momirović je rekao novinarima da će radovi na izgradnji obilaznice oko Gornjeg Milanovca i Užica početi u septembru, a oko Požege u februaru ili martu iduće godine.

Kako je objasnio, na projektu obilaznice oko Požege je najmanje urađeno i dodao da nije urađen ni projekat eksproprijacije, ni plan generalne regulacije koji mora da bude usvojen u narednih mesec dana, kao ni radovi na idejnom projektu i projektu za građevinsku dozvolu.

Momirović je naveo da će obilaznica oko Požege koštati između sedam i 10 miliona evra, a da će cena uključiti i regulaciju vodotoka reke Skrapež i planirane nadvožnjake.

Govoreći o radovima na deonici Preljina-Požega, Momirović je rekao da radovi napreduju planiranom dinamikom i dodao da je to jedna od najtežih deonica sa dva najduža tunela u Srbiji i sa najkompleksnijom geologijom.

„Ne mogu ništa ljudima da zamerim, tamo imamo 70 ljudi po oknu, praktično 24 časa se radi, imamo neku dinamiku i efikasnost koju nismo imali u prethodnih ne jednu ili dve decenije, već 50 godina“, rekao je Momirović.

Istakao da će ta deonica biti završena u planiranom roku, a da je projektu dodato još tri obilaznice oko Gornjeg Milanovca, Požege i Užica.

Momirović je kazao da će novi auto-put i obilaznice Zapadnoj Srbiji doneti nove investitore, a one će, kako kaže, voditi ostvarenju cilja iz plana „Srbija 2025“, a to je da do 2025. godine prosečna plata u našoj zemlji bude 900 evra.

Predsednik opštine Požega Đorđe Nikitović rekao je da je obilaznica oko Požege za građane od velikog značaja koliko i sam auto-put.

Kako je objasnio, kroz centar grada i pored dve osnovne škole prolazi teretni saobraćaj i dodao da će obilaznica oko Požege rešiti taj problem.

Nikitović je dodao da će ta obilaznica dovesti nove investitore, ubrzati saobraćaja, ali i smanjiti zagađenje vazduha u centru grada.

(Tanjug)

