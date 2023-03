Momirović: Integrativni procesi u regionu su naš interes

BEOGRAD – Integrativni procesi u regionu su naš interes, a Otvoreni Balkan nije jedna od opcija nego jedina opcija ovog regiona, izjavio je danas ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Srbije Tomislav Momirović.

On je na panelu “Ekonomska agenda za Otvoreni Balkan“ ocenio da se Srbija ekonomski i politički promenila, a da članice Otvorenog Balkana (OB) Srbija, Severna Makedonija i Albanija ostavljaju politiku po strani i liberalizuju administrativne procedure i omogućavaju slobodan protok ljudi i kapitala.

„Bez ove inicijative mi nemamo jasnu perspektivu razvoja. Regionalna saradnja je jedina opcija za nas i mi na Balkanu moramo da se ekonomski integrišemo“, ocenio je Momirović.

Na pitanje kako se rat u Ukrajini odražava na njegov resor odgovorio je da su ekonomije pokazale veliku žilavost, što je potvrdilo i preusmeravanje na snabdevanje energentima iz drugih zemalja a ne iz Rusije, a da će političke refleksije biti mnogo gore.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević je naveo da privredne komore u regionu grade poverenje među privredama na Zapadnom Balkanu i da su one na neki način nastavile ono što je započeo Berlinski proces.

„Berlinski proces je započeo povezivanja i doprineo da se biznisi povežu ali je on u jednom trenutku postao svrha sam sebi a mi na Zapadnom Balkanu smo hteli da stvorimo jedinstveno tržište i na tome radimo“, rekao je Đurđević.

Govoreći o saradnji ZB sa EU, rekao je da je sledeći korak u ovoj saradnji da i ZB i EU razumeju šta su potrebe i strahovi ovog regiona i ukazao da su recimo ekonomski sporazumi EU sa Ukrajinom i Moldavijom dublji nego što naše zemlje imaju sa EU.

„Open Balkan je odgovor na koliziju realnosti i potreba saradnje i odnosa Zapadnog Balkana i Evropske unije“ rekao je on.

Potpredsednik Privredne komore Crne Gore Nikola Vujović je ocenio da je na ZB dobra saradnja privrednih komora te da bi bilo dobro da su nam i politički odnosi tako dobri i razvijeni.

„Biznisi imaju jači efekat ako su povezani nego ako nastupaju sami“, ocenio je on.

Dodao je bi ekonomije regiona mogle da sarađuju u energetskoj tranziciji ali da se ova priča najčešće zasniva na tome da će se ugasiti termoelektrane.

To rekao je stvara odbojnost zaposlenih u tom sekotoru a priču o tranziciji bi trebalo shvatiti kao šansu za napredak.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.