Momirović: Izvoz nameštaja u prošloj godini iznosio 354 miliona dolara

BEOGRAD – Izvoz nameštaja iz Srbije prošle godine je iznosio 354 miliona dolara i imao rast veći od sedam odsto sa tendencijom daljeg rasta, rekao je danas ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, na otvaranju sajma drvne i prozorske industrije All4Wood i WindowShow na Beogradskom sajmu.

„Zbog ekonomske i geostrateške prednosti koju mogu da ponude, Srbija i Beograd izabrani su za centar ovog jako važnog događaja za dalji razvoj tržišta u Srbiji, kao i uspostavljanja novih saradnji između domaćih i stranih kompanija“, rekao je ministar.

On je dodao da je važno iskoristiti pun potencijal inicijative Otvoreni Balkan i da se iz godine u godinu povećava nivo ukupne trgovine u regionu.

„Drvna industrija Srbije zajedno sa poljoprivrednom, metalskom i IT industrijom je oslonac razvoja naše zemlje. Broj zaposlenih u drvnoj industriji zajedno sa šumarstvom i papirnom industrijom iznosi 55.000 radnika“, naglasio je Momirović.

On je kazao da, i pored vrlo dobrih rezultata, pun potencijal ove industrijske grane još nije iskorišćen, i izrazio uverenje da industrija nameštaja može da poveća kapacitete i da kvalitetom proizvoda i dizajnom bude konkurentna kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.

Ovi sajmovi se održavaju u organizaciji International Trade Fair iz Beograda i Tujap Fair Group iz Turske, a u saradnji sa Udruženjem proizvođača mašina za obradu drveta i Udruženja proizvođača prateće opreme iz Turske uz podršku Privredne komore Vojvodine.

Predsednik odbora Tujap Egzibišns Grupe (Tüyap Exhibitions Group) Bulent Unal, smatra da je danas napravljen veliki korak u izgradnji drugačije budućnosti i da će ovaj početak dati značajan doprinos u podizanju ekonomskih i trgovinskih odnosa Turske i Srbije.

„Pokrenuli smo kompaniju International Trade Fairs u Beogradu koristeći 44-godišnje iskustvo Tujapa – naše sajamske grupe u Turskoj. Danas zajedno tokom prve implementacije sajamske grupe u Beogradu dobijamo i vašu podršku koja nam daje veliku snagu i sreću“, rekao je Unal.

On je dodao da 126 značajnih kompanija sa visokom proizvodnjom prisustvuje ovom prvom sajmu koji se međusobno dopunjuje u oblasti drvne i prozorske industrije, a koji je zajednički otvoren.

„Oba sajma će korisiti značajno u proizvodnji mašina i repromaterijala potrebnih regionu“, rekao je Unal.

Ambasador Turske u Srbiji Hami Aksoj se zahvalio svim prisutnim predstavnicima Srbije i Turske na veoma uspešnoj poslovnoj saradnji i ocenio da je jako dobro što je Tujap grupa organizovala ovaj sajam, jer ovakvi sajmovi otvaraju nova vrata za nova partnerstva.

„Odnosi između Srbije i Turske su na najvišem mogućem nivou. Do sada samo imali trgovinsku razmenu koja je iznosila do 2,35 milijardi evra, a u narednom periodu imamo predviđanja i planiranja da ova trgovinska razmena bude pet milijardi dolara“, rekao je Aksoj.

On je naglasio da u Srbiji trenutno radi više od 1.400 kompanija iz Turske i da je prva investicija bila oko milion evra, a da sada na godišnjem nivou investicije iznose 400 miliona evra, što, kako je rekao, govori o tome da odnosi dve zemlje idu uzlaznom putanjom.

„Ovaj sajam okuplja više od 110 izlagača iz Turske u oblasti drvne industrije i vrata i prozora, i 20 firmi međunarodnog karaktera. Smatram da će ovakva organizacija doprineti boljoj ekonomskoj situaciji i saradnji naših zemalja“, zaključio je Aksoj.

Sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju metala Privredne komore Srbije Dragan Stevanović je za Tanjug rekao da danas svaka država u svetu poklanja veliku pažnju energetskoj efikasnosti, te da su dobra vrata i prozori, dobra stakla, jedan od osnovnih termičkih faktora koji utiču na uštedu energije.

„Kada bi danas zamenili kvalitetnim vratima i prozorima i staklima sve objekte u našoj zemlji, mi bi uštedeli jedan Kostolac. To su ogromna odavanja energije i energetska neefikasnost. Ovaj sajam predstavlja jednu sponu sa proizvođačima vrata i prozora sa istim kompanijama iz Turske koji su vrlo razvijeni i koji su ovde došli da nama ponude saradnju“, rekao je Stevanović.

Srpske firme su vrlo razvijene u ovoj oblasti, dodao je on i naglasio da u Srbiji trenutno ima 624 firme koje se bave proizvodnjom vrata i prozora.

„Kada tome dodamo i 88 firmi koje obrađuju staklo, koje su potpora vratima i prozorima, to je jedna ozbiljna divizija koja ima ozbiljne rezultate u našoj zemlji. Svake godine, izvoz raste oko 35 odsto. Izvozi se u na prvom mestu u Švajcarsku, zatim Austriju, Nemačku, Francusku, Hrvatsku, a ove godine je počeo naglo da raste i izvoz u Italiju“, istakao je Stevanović.

Evropska unija trenutno odvaja velika sredstva za zamenu vrata i prozora zbog energetske efikasnosti u svojim zemljama, a kako je rekao Stevanović, nemaju dovoljno kapaciteta i znanja te se koriste naše kompanije, što im, kako je rekao daje i šanse da uđu u taj posao, naročito na teritoriji Balkana.

Što se tiče odnosa Privrednih komora Srbije i Turske Stevanović kaže da sarađuju na visokom nivou, kao i da PKS godinama besplatno vodi privrednike iz Srbije na sajmove u Turskoj, a sredstva obezbeđuje Turska.

Na ovim sajmovima, koji traju od 8. do 11. marta, prezentuju se mašine za obradu drveta, prozori, vrata, stakla, oprema i proizvođači opreme za drvnu industriju iz Turske ali i iz čitave jugoistočne Evrope.

Prema rečima organizatora, učestvuje ukupno 126 izlagača, i to 114 turskih i 12 međunarodnih, koji predstavljaju 135 brendova.

(Tanjug)

