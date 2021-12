Momirovic: Sektor 6 obilaznice oko BG gotov do kraja 2022.

BEOGRAD – Sektor 6 obilaznice oko Beograda bi trebalo da bude gotov do kraja sledeće godine a nadamo se da ćemo u narednih nekoliko meseci moći da pustimo 6 kilometara zaključno sa tunelom Straževica, izjavio je danas ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

„Time ćemo, nadam se, moći da približimo kraju taj projekat koji deranžira Beograđane“, rekao je Momirović na pitanje novinara kada se može očekivati kraj radova na obilaznici oko Beograda.

Upitan za rok završetka auto-puta do Požege naveo je da će se to znati veoma brzo i ocenio da je nastavak auto-puta Miloš Veliki prema Požegi veoma težak zadatak, jer su na njemu dva najduža tunela u Srbiji.

„Nama je apsolutni prioritet da završimo 11 km od Preljine preko Pakovraća, odnosno obilaznicu oko Čačka“, rekao je Momirović odgovarajući na pitanja novinara nakon predstavljanja projekta Čista Srbija u Privrednoj komori Srbije.

Upitan da li postoji neki plan da kamenolomi koji se sada, zbog velike gradnje sve više otvaraju, ne zagađuju okolinu, rekao je da je u situaciji kada se gradi tako puno kao što je kod nas slučaj sasvim normalno da ima toliko kamenoloma ali da će se pomagati ljudima koji zbog izgradnje trpe bilo kakvu štetu.

„Tako je kada se izvode građevinski radovi u ovom obimu, kao što mi radimo i onda imate problem sa građevinskim materijalom. Mi sada imamo više od 90.000 aktivnih gradilišta u zemlji i nije lako obezbediti materijal za sve te projekte“, rekao je Momirović.

On je naveo da razume to što radovi deranžiraju okolno stanovništvo, uznemiravaju ih ali da je to neminovno kada se puno gradi.

„Kada se ovi projekti završe, oni će svakako pre svega povećati kapital ljudima koji žive uz auto-puteve, koliko god da im je trenutno neprijatno. Svaki problem koji nastane u izgradnji ovih auto-puteva mi ćemo rešiti kada se izgradnja završi, nezavisno od toga da li se radi o kamenolomu, reci, lokalnim putevima“, istakao je ministar.

Dodao je da Vlada Srbije ne potcenjuje te probleme, da će ih rešavati i zamolio ljude koji žive blizu gradilišta za strpljenje.

(Tanjug)

