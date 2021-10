Momirovic: U čijem interesu se organizuju eko „ustanci“

LAJKOVAC – Ministar građevinarstva Tomislav Momirović rekao je danas da su ekološki protesti „smisleni“, ali da je pitanje u čijem interesu se organizuju i poručio da se Srbija neće ekološki očistiti tako da se uništi njena ekonomija.

Ministar je prilikom početka radova na izgradnji kanalizacije i fabrika za prečišćavanje otpadnih voda u Lajkovcu odgovarajući na pitanje novinara istakao da su ekološki ustanci i organizicije koje stoje iza njih „sve do jedne finansirani iz inostranstva“.

Rekao je da se u formi borbe protiv Rio Tinta koji nema nikakvu proizvodnju u Srbiji, na mala vrata stalno napadaju Kolubara, TENT, Železara Smederevo, RTB Bor i praktično zahteva da se ta postrojenja koja drže i nose srpsku ekonomiju zatvore u ime ekologije.

„Zamislite da smo mi u prethodnim godinama poslušali njih? Mi to nikada nećemo dozvoliti, jer bi to značilo da više stotina hiljada ljudi ostane bez posla, da cena struje bude minimum 100 procenata skuplja, da naša industrija izgubi komparativnu prednost što jeste jeftina struja. Da naša zemlja izgubi nezavisnost“, rekao je on.

Dodao je da ako država nema proizvodnju pre svega električne energije, a onda i kvalitetno snabdevanje gasom, onda ne može da bude nezavisna.

„Zamislite kakav je to paradoks kada se vi kroz ekološki pokret zalažete za uništavanje svoje ekonomije, a neka svi građani zamisle zašto ovi projekti nisu ne samo nezavršeni u prethodnom periodu nego ni započeti“, poručio je on.

Momirović je naglasio i da Srbija nema istoriju investicija u projekte za prečišćavanje otpadnih voda.

„Mi nemamo nasleđe i iskustvo, zato nam možda i treba malo više vremena. Kada sam došao na čelo ovog ministarstva mislio sam da ćemo početi pre leta, ali kada smo pokušali da komuniciramo gde je i šta je urađeno do tada, mi smo videli da postoji nekoliko postrojenja na teritoriji cele Srbije i praktično nijedno ne radi. Polako smo počeli da podižemo postrojenja i gradimo kanalizacionu infrastrukturu i ovo je krov, a tek počinjemo“, rekao je on.

(Tanjug)

