Monarhisti: Vučić dovodi strane radnike da domaći ne bi bili plaćeni koliko bi trebalo

Savez Monarhisti – Pokret za Kraljevinu Srbiju ocenio je izjavu predsednika države Aleksandra Vučića da u Kragujevcu građani ne žele da rade za početnu platu od 90.000 dinara, kao netačnu i kao izgovor za dovođenje stranaca na rad u Srbiju.

Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), na čijem je čelu Vladimir Jelić, oko kojeg je okupljeno deset patriotskih organizacija, naveo je da u kompaniji „Fijat“ početna plata nije 90.000 dinara i da država, umesto da podiže zarade domaćim radnicima, subvencioniše strana radna mesta koja se sve češće popunjavaju radnicima iz inostranstva.

Jelić, koji je i koopredsednik saveza, istakao je da se na taj način „dvostruko rasipa budžetski novac i na subvencije i na uvoz jeftine radne snage“, preneo je POKS.

Drugi kopredsednik Monarhista, poslanik POKS-a Dušan Radosavljević, naglasio je da država ima mehanizme da utiče na visinu zarada u kompanijama u kojima poseduje akcije, ali da to ne koristi kako se ne bi zamerila stranim investitorima.

„Umesto da obezbedi plate u skladu sa srpskom potrošačkom korpom, vlast dopušta da u Srbiju dolaze desetine hiljada radnika koji pristaju na niža primanja, a uz to im se olakšava dobijanje državljanstva i pravo glasa“, upozorio je Radosavljević.

On je ocenio da se time menja socijalna i demografska struktura zemlje i izborna volja naroda.

Monarhisti su pozvali stručnu i političku javnost da reaguje na „odliv srpske školovane mladosti“ i pretvaranje Srbije u „ofšor zonu jeftine radne snage za strane kompanije“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com