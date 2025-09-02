Moskva i Peking potpisali pravno obavezujući memorandum o gasovodu Snaga Sibira 2

Moskva i Peking potpisale su „pravno obavezujući“ memorandum o izgradnji gasovoda Snaga Sibira 2, koji treba da prenosi velike količine ruskog gasa Kini, objavio je danas šef Gasproma.

Iako se već godinama razmatra taj veliki projekat gasovoda koji ide preko stepa Mongolije do severoistoka Kine, nije došlo ni do kakvog definitivnog sporazuma.

Prema direktoru ruskog Gasproma Alekseju Mileru dve zemlje su ovog puta potpisale „pravno obavezujući sporazum o izgradnji gasovoda Snaga Sibira 2“.

„Ovaj projekat omogućiće prevoz 50 milijardi kubnih metara gasa godišnje iz Rusije preko Mongolije“, rekao je Miler koji je u pratnji ruskog predsednika Vladimira Putina, u poseti Pekingu, prenele su ruske agencije.

Iako predstavlja napredak ovaj memorandum ne znači definitivan sporazum o projektu gasovoda dugog više hiljada kilometara oko koga se dugo vode pregovori.

Gasprom je preko Telegrama saopštio da je sa kineskom naftnom i gasnom kompanijom CNPC potpisao ukupno četiri dokumenta među kojima i „sporazum o strateškoj saradnji“.

Rusija koja je izgubila evropsko tržište gasa posle uvođenja sankcija protiv nje i sabotaže gasovoda Severni tok u Baltičkom moru u septembru 2022. godine traži povećana partnerstva u Aziji, posebno sa Kinom da nadoknadi gubitak i pad izvoza svojih energenata.

Rusija već isporučuje gas Kini preko gasovoda Snaga Sibira 1, koji radi od 2019. godine.

