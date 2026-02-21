Mračni izgledi za preduzeća pošto je presuda o carinama podstakla Trampa na kontramere

Američka preduzeća su pred novim talasom neizvesnosti pošto je Vrhovni sud poništio carine koje je uveo predsednik Donald Tramp neosnovano se oslanjajući na zakon o vanrednim ovlašćenjima, te se potom Tramp zakleo da će raditi na zaobilaženju presude da bi njegove carine ostale na snazi.

Trampova administracija kaže da njene carine pomažu u podsticanju američkih proizvođača i smanjenju trgovinskog jaza. Ali mnoga američka preduzeća su morala da podignu cene i prilagode se na druge načine kako bi nadoknadila veće troškove izazvane carinama na robu koju uvoze.

Ostaje da se vidi koliko će olakšanja preduzeća i potrošači zapravo dobiti od presude kojom su u petak oborene Trampove carine. U roku od nekoliko sati od sudske odluke, Tramp se obavezao da će koristiti drugačiji zakon da uvede carinu od 10% na sav uvoz koja bi trajala 150 dana i da će istražiti druge načine za uvođenje dodatnih carina zemljama za koje kaže da se bave nefer trgovinskim praksama.

„Svaki podsticaj ekonomiji od smanjenja carina u bliskoj budućnosti verovatno će biti delimično nadoknađen produženim periodom neizvesnosti“, rekao je Majkl Pirs, ekonomista u Oksford Ekonomiks. Kazao je da „s obzirom na to da će administracija verovatno ponovo uspostaviti uvozne carinske tarife drugim, trajnijim sredstvima, ukupna stopa tarifa bi mogla da se na kraju stabilizuje blizu dosadašnjih nivoa“.

Napori da se povrati procenjenih 133 do 175 milijardi dolara prethodno naplaćene carine kojase sada smatra nezakonitom, sigurno će biti komplikovani i verovatno će favorizovati veće kompanije sa više resursa. Potrošači koji se nadaju povraćaju novca, verovatno neće dobiti nadoknadu.

S Trampovim nepokolebljivim stavom o carinama, mnoga preduzeća se spremaju za godine sudskih bitki.

Basic Fun, proizvođač igračaka sa sedištem u Floridi a i Lincoln Logs i Tonka kamioni, prošle nedelje se pridružio mnoštvu drugih preduzeća u tužbi koja traže povraćaj crine plaćene državi.

Iako je izvršni direktor te kompanije Džej Forman zabrinut zbog bilo kakvih novih tarifa koje bi Tramp mogao da uvede, on ne misli da će to uticati na igračke. Ipak, rekao je:“Brinem zbog neke vrste stalne borbe s tim, barem u naredne tri godine“ – dok Tramp bude na vlasti.

Nova carina od 10% koju je Tramp objavio u petak, odmah je izazvala pitanja Danijela Poznera, vlasnika kompanije Grapes The Wine Co. u Vajt Plejnsu, Njujork. Pošto pošiljke vina putuju preko Atlantika oko dve nedelje, on se pita da li će pošiljka koja stigne u ponedeljak biti ocarinjena po starom ili novom.

„Možem o samo da reagujemo na ono što je postalo veoma nestabilna situacija“, rekao je Pozner.

Ron Kurnik je vlasnik kompanije Superior Coffee Roasting Co. u Solt Sent Mariju, Mičigen, kod granice s Kanadom. Pored američkih carina, Kurnik se suočavao sa uzvratnim carinama Kanade tokom većeg dela prošle godine kada je izvozio svoju kafu.

„To je kao noćna mora iz koje samo želimo da se probudimo“, rekao je Kurnik čija je kompanija dva puta podigla cene za 6% otkako su carine stupile na snagu. Iako je zadovoljan presudom Vrhovnog suda, ne misli da će ikada videti povraćaj novca.

Širok spektar delatnosti, uključujući maloprodaju, tehnološki i poljoprivredni sektor, iskoristio je presudu Vrhovnog suda kao priliku da podseti Trampa kako je njegova trgovinska politika uticala na njihovo poslovanje.

2Okrugli sto za poslovanje“ – grupa koja lobira u ime više od 200 američkih kompanija, u saopštenju poziva Vladu da ograniči fokus tarifa na specifične nefer trgovinske prakse i probleme državne bezbednosti ako ih ima.

U maloprodaji prodavnice svih vrsta su uvele razne načine da nadoknade efekte tarifa – od preuzimanja dela troškova, do smanjenja troškova i diverzifikacije svoje mreže snabdevanja. Ipak, morali su da prenesu neka povećanja cena na kupce u vreme kada su oni posebno osetljivi na inflatorne pritiske.

Dejv Frenč, izvršni potpredsednik Nacionalne federacije maloprodaje, najveće trgovinske grupe maloprodajne industrije u zemlji, zadužen za odnose s državom, rekao je da se nada da će niži sudovi obezbediti „besprekoran proces“ povraćaja plaćene carine. To pitanje međutim nije obrađeno u presudi Vrhovnog suda od petka.

Za tehnološki sektor Trampove tarife su izazvale velike glavobolje. Mnogi njihovi proizvodi se ili sasvim prave u inostranstvu ili zavise od uvoza ključnih komponenti. Udruženje računarske i komunikacione industrije koje predstavlja spektar tehnoloških kompanija koje zapošljavaju više od 1,6 miliona ljudi, izrazilo je nadu da će odluka ublažiti trgovinske tenzije.

„Sa ovom odlukom radujemo se što ćemo doneti veću stabilnost trgovinskoj politici“, rekao je Džonatan Mekhejl, potpredsednik udruženja za digitalnu trgovinu.

Poljoprivrednici, pogođeni višim cenama opreme i đubriva zbog TRa,pove carine i smanjenom potražnjom za izvozom, takođe su se oglasili.

„Snažno podstičemo predsednika da izbegava korišćenje bilo kojih drugih raspoloživih ovlašćenja za uvođenje carinskih tarifa na ubozne poljoprivredne sirovine koje bi dodatno povećale troškove“, rekla je predsednica Američke federacije poljoprivrednih biroa Zipi Duval.

Vrhovni sud je presudio sa 6-3 da Zakon o međunarodnim ekonomskim ovlašćenjima za vanredne situacije ne daje predsedniku ovlašćenje da oporezuje uvoz, već to ovlašćenje koje pripada isključivo Kongresu SAD. Ali odluka utiče samo na carine nametnute tim zakonom, tako da neke industrije neće videti nikakvo olakšanje.

Odluka ostavlja na snazi carinske tarife na čelik, tapacirani nameštaj, kuhinjske i kupatilske ormariće, po Udruženju proizvođača nameštaja za dom, koje predstavlja 15.000 prodavnica nameštaja u Severnoj Americi.

U pivari Revolution Brewing u Čikagu, aluminijum za limenke košta koliko i pivo zbog tarifa koje je Tramp uveo na metale na koje se ne odnosi presuda Vrhovnog suda. Iako se limenke proizvode u Čikagu, aluminijum dolazi iz Kanade, rekao je Džoš Det, upravljački partner u pivari.

Tarife su bile samo jedan izazov za njegov posao, na koji takođe utiču nestabilne cene ječma i usporavanje potražnje za zanatskim, „kraft pivom“.

„Sve se nekako sabira“, rekao je on. „Industriji pića je ovde potrebno olakšanje. Cene aluminijuma nas guše“.

Italijanski vinari, teško pogođeni carinama, dočekali su odluku Vrhovnog suda sa skepticizmom, upozoravajući da bi odluka mogla samo produbiti neizvesnost trgovine sa SAD.

SAD su najveće tržište italijanskog vina, sa prodajom koja se utrostručila u poslednjih 20 godina. Nove carine za EU, za koje je Trampova administracija prvobitno pretila da će biti 200%, izazvale su strah u celoj toj industriji, koji je ostao čak i nakon što su SAD smanjile, odložile i pregovarale o smanjenju.

„Postoji više nego verovatan rizik da će carine biti ponovo uvedene drugim pravnim kanalima, pogoršan neizvesnošću koju ova presuda može stvoriti u trgovinskim odnosima Evrope i Sjedinjenih Država“, rekao je Lamberto Freskobaldi, predsednik UIV-a, trgovinskog udruženja koje predstavlja više od 800 vinara.

Drugde u Evropi početne reakcije su se fokusirale na obnovljena previranja i zabunu u vezi sa troškovima sa kojima se suočavaju preduzeća koja izvoze u SAD.

Trampove carine bi mogle pogoditi farmaceutske proizvode, hemikalije i auto-delove, rekao je Karsten Bžeski, ekonomista u banci ING. „Evropa ne bi trebalo da se ponaša pogrešno – ova presuda neće doneti olakšanje“, rekao je on i objasnio: „Pravna ovlašćenja mogu biti drugačija, ali ekonomski uticaj može biti identičan ili gori“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com