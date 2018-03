Mraz smanjio rod voća oko 50.000 tona, rod kajsije skoro uništen

Profesor na novosadskom Poljoprivrednom fakultetu Zoran Keserović rekao je danas da su mrazevi do sada smanjili rod kajsije, trešnje, šljive, kruške i jabuke za oko 50.000 tona, a najavljene niske temperature krajem nedelje povećaće štetu.

On je za agenciju Beta rekao da su niske temperature i do 20 stepeni ispod nule, krajem februara i početkom marta, uništile cvet, a time i smanjile očekivani prinos tog voća za oko pet do šest odsto.

„Rod kajsije je do sada propao u proseku od 65 do 70 odsto“, rekao je Keserović.

Najviše ili oko 100 odsto, su prema njegovim rečima, uništene kajsije u ravnici i do 100 metara nadmorske visine, a iznad 440 metara nadmorske visine oštećeno je oko 20 odsto.

Dodao je da će i prinos krušaka biti umanjen za 50 do 60 odsto.

„Trešnje će imati manji rod za 40 do 50 odsto, šljive do 25 odsto, a jabuke do 15 odsto“, rekao je Keserović.

Prošle godine je, kako je istakao, ukupan rod voća bio oko 1,4 miliona tona, a rekordna godina je bila 2013. kada je prinos voća bio 1,53 miliona tona.

