Mudis: Kreditni rejtinzi šest američkih banaka pod revizijom posle kolapsa SVB

VAŠINGTON – Agencija za procenu kreditnog rejtinga Mudis (Moody’s) danas je objavila da je stavila šest američkih banaka na spisak za ponovnu analizu zbog potencijalnog smanjenja kreditnog rejtinga, nakon prošlonedeljneg kolapsa Banke Silicijumske doline (SVB).

Kako navodi Si-En-En, iz Mudisa je saopšteno da se očekuje da će više banaka biti pod pritiskom nakon propasti SVB-a, posebno onih sa velikim zalihama neosiguranih depozita i dugoročnih obveznica trezora čija je vrednost oslabila.

Mudis čekuje da će se pritisak na bankarski sektor nastaviti jer Federalne rezerve nastavljaju da povećavaju kamatne stope u cilju borbe protiv inflacije.

Iz Mudisa dodaju da je dodatna briga to što američke banke podižu kamate koje plaćaju na štedne račune i da bi, uprkos tome što se banke nadaju da će više stope zadržati klijente zabrinute zbog kolapsa SVB-a, to takođe moglo pojesti profit.

Mudis kao dobru vest navodi da je američki bankarski sistem generalno zdrav, da ima dovoljno gotovine i likvidnih sredstava da izdrži ekonomski pad, ali da je loša vest, to što američki regulatori mogu zahtevati od njih da drže veći kapital nakon brze propasti SVB-a.

Iz Mudisa su upozorili da bi mogao da se snizi rejting First Republic Bank (FRC), Zions (ZION), Western Alliance (VAL), Comerica (CMA), UMB Financial (UMBF) i Intrust Financial, uz obrazloženje da su „zbog izuzetno nestabilnih uslova finansiranja, neke američke banke izložene riziku odliva neosiguranih depozita“.

(Tanjug)

