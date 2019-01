Na 379 štednih knjižica u SRB prosečan ulog oko 1,2 mln evra

BEOGRAD – Ukupna devizna štednja građana položena kod banaka u Srbiji premašila je krajem prošle nedelje 10,1 milijardu evra, od čega domaće štediše drže 9,8 milijardi evra, a stranci 0,3 milijarde.

U Narodnoj banci Srbije ne raspolažu podatkom koliko deviznih milionera ima Srbija, ali je sasvim izvestan podatak da je do 25. januara ove godine u bankama bilo 379 deviznih štednih partija sa ulozima većim od pola miliona evra.

Ukupna vrednost tih deviznih partija bila je 450,3 miliona evra, kažu za Tanjug u Narodnoj banci Srbije (NBS).

To znači da prosečna vrednost uloga iz ove kategorije štednih partija, koje premašuju pola miliona evra, iznosi 1.188.219 evra.

Objašnjavaju da poslovne banke imaju obavezu da dnevno i mesečno dostavljaju izveštaje NBS o broju štednih partija stanovništva, koje su raspoređene u osam grupa prema visini štednih uloga – do 500 evra, od 500 do 3.000 evra, od 3.000 do 10.000 evra, od 10.000 do 25.000 evra…

(Tanjug)