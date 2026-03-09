Na Beogradskom sajmu 18. marta konferencija posvećena ženskom preduzetništvu u susret Ekspu

Na Beogradskom sajmu u prostoru "Playground", 18. marta biće održana druga konferencija "Žensko preduzetništvo u susret Ekspo 2027", najavila je danas direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije (PKS) Branislava Simanić.

Konferenciju, s početkom u 11.00, otvoriće ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Simanić je na konfereniciji u PKS kazala da taj najavljeni skup organizuje Komora u saradnji sa Ekspom i Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju.

Istakla je da će taj događaj okupiti veliki broj žena iz Srbije i regiona.

„Žene će se predstaviti sa svim onim što one rade i stvaraju, biće oko 30 štandova iz celog regiona“, rekla je Simanić.

Istakla je da žensko preduzetništvo ima sistemsku podršku države, kao i da je cilj da se do Ekspa osnaži što veći broj žena.

Pomoćnik ministra za brigu o porodici Biljana Rakić istakla je da Ministarstvo želi da podrži inicijative koje podstiču žensko preduzetništvo.

Navela je da je predstojeća konferencija prilika da se žene umreže, razviju svoje ideje, iskustva i stvore mogućnosti za nove poslovne prilike.

Generalni komesar Srbije za „Ekspo 2027“ Žarko Malinović naveo je da je ideja da se proizvodi žena preduzetnica predstave tokom izložbe Ekspo i da budu prodati kroz prodavnice na Nacionalnom paviljonu.

Istakao je da je Ekspo projekat koji se po svemu razlikuje od drugih projekata.

Cilj konferencije „Žensko preduzetništvo u susret EXPO 2027“ je osnaživanje i umrežavanje žena u susret izložbi „Ekspo 2027“, gde će jedan od fokusa biti na ženskom preduzetništvu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com