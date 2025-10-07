Na brzoj pruzi Beograd – Subotica saobraćaju teretni vozovi

Na brzoj pruzi Beograd – Subotica krenuli su prvi teretni vozovi, u skladu sa zahtevima i potrebama privrede za prevozom robe železnicom na tom pravcu, dok će putnički vozovi tom prugom, brzinom od 200 kilometara na sat, početi da saobračaju od sutra u podne, saopštilo je danas preduzeće Infrastruktura železnice Srbije.

Istaknuto je da brza pruga Beograd – Subotica, uz primenu savremenih tehnologija, vrhunska znanja i najmoderniju opremu, bezbednost teretnog železničkog saobraćaja diže na najviši nivo.

Dodaje se da brz, pouzdan i bezbedan transport srpskih proizvoda brzom prugom doprinosi jačanju i većoj konkurentnosti domaće privrede i industrije.

Iz Infrastruktura železnice Srbije smatraju da će uspostavljanje teretnog železničkog saobraćaja na brzoj pruzi omogućiti da Srbija postane najbrži i najznačajniji tranzitni železnički pravac u ovom delu Evrope.

Istovremeno, povećanjem brzine i kraćim vremenom putovanja teretnih vozova na toj deonici, železnica stvara uslove za povlačenje novih investicija u čitavoj Srbiji, a samim tim i povećanje bruto društvenog proizvoda, navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da železnica ima brojne ekološke, komparativne prednosti, posebno kada je reč o teretnom železničkom saobraćaju, bilo da je reč o manjim troškovima transporta ili smanjenom zagađenju životne sredine.

Uz sve to, srpska industrija koja je učestvovala u izgradnji ili isporučivala opremu za brzu prugu Beograd – Subotica, stekla je značajne međunarodne reference za takve infrastrukturne projekte, zaključila je Infrastruktura.

